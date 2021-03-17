Байден проявил бессилие в отношении России

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НОВОСТЬ ЧАСА

США отреагировали на отзыв посла России в Москву

17 марта, среда  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...
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На Украине появился стадион имени гауптмана СС

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей. Подробности...
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Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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    Байден проявил бессилие в отношении России

    Джо Байден продолжает заигрывать со своими избирателями во вред отношениям с Россией    17 марта 2021, 22:25
    Фото: REUTERS/Tom Brenner
    Текст: Анастасия Куликова,
    Александр Рыбин,
    Наталья Макарова

    Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Чем же была вызвана такая агрессивная риторика президента США и как Москве реагировать на столь беспрецедентные в дипломатической и политической практике заявления?

    В среду МИД России сообщил о вызове посла Анатолия Антонова в Москву для оценки отношений с Вашингтоном. Речь идет о консультациях, проводимых «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», – говорится в сообщении МИД.

    Поводом для этого могло стать заявление президента США Джо Байдена о том, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы. В интервью телеканалу ABC Байден также дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он «убийцей» российского лидера. «Он заплатит цену, – отметил Байден. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».

    Столь резким заявлениям президента Америки предшествовала публикация доклада Национального совета по разведке США с утверждениями о том, что Россия якобы пыталась помешать Байдену победить на выборах президента. «Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – говорится в докладе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал доклад безосновательным, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США. А МИД РФ назвал заявления американской разведки информационным вбросом, который ничем не подкреплен. Тем не менее, по данным американских СМИ, в связи с этими обвинениями США уже на следующей неделе – 22 марта – введут очередные санкции против России.

    По мнению главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, заявление Байдена является триумфом «политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». «Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – сказал Турчак.

    Первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк также считает высказывания Байдена и введение очередных санкций «местью России за проведение независимой суверенной внешней политики». «Ситуация во многом связана с коронавирусом, с нашей вакциной «Спутник V». В целом это может быть попыткой списать свои провалы, в том числе в контексте выборов, на нашу страну», – полагает Данюк. Собеседник подчеркивает, что Путин никогда не позволял себе подобную риторику, а Байден своими словами опустился до «абсолютно мелочных и безосновательных обвинений».

    Эти слова американского президента, продолжил Данюк, говорят об отсутствии намерений США выстраивать отношения с Москвой: «Теперь российско-американские отношения находятся либо на нуле, либо ниже. После слов Байдена нет смысла верить в то, что эта коммуникация будет восстановлена или как-то улучшится.

    Американцы целенаправленно идут на обострение, и ответная реакция должна быть предельно жесткой».

    Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов тоже полагает, что заявления Байдена значительно усложняют диалог между двумя странами. «Остается лишь развести руками после ответа Байдена на вопрос: «Является ли Путин убийцей?». И как в таком случае глава США собирается вести с российским лидером переговоры о вопросах, которые интересуют американцев?» – удивляется собеседник.

    Лукьянов назвал ответ Байдена беспрецедентным в дипломатической и политической практике, потому что такое заявление – «это личное оскорбление и обвинение, которое трудно игнорировать». Однако эксперт уверен, что разрыва дипотношений между двумя странами не произойдет, но «можно было бы отозвать российского посла из США». «Никак не реагировать на это тоже неправильно, хотя если считать, что все это большой балаган – мировая политика и американская в частности, то можно просто плюнуть и растереть», – добавил Лукьянов.

    Политолог причислил американского президента к тем политическим лидерам, «которые лепят все что возможно». «Байден общается со своими избирателями, показывает, что ему на всех плевать. Такое заявление – это проявление неуверенности. Чем больше неуверенности, тем больше импульсивных заявлений в духе «держите меня семеро», – пояснил Лукьянов.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, обвинения Байдена не только не имеют под собой оснований, но и выводят отношения с Россией далеко за рамки правового поля, чем вредят прежде всего Вашингтону. «С первых дней президентства Байдена в адрес России было высказано около двадцати различных угроз. Однако реальным действием было только опереточное введение санкций в связи с «делом Навального», – подчеркнул эксперт.

    Тем не менее Ткаченко уверен: если российское руководство наберется терпения, то через несколько месяцев «в США придут к выводу, что пора начинать нормально общаться с Москвой». «Пока американские действия носят характер глупости. Они просто угрожают и тем самым теряют свое лицо», – добавил Ткаченко.

    Иного мнения придерживается директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «высказывание Байдена не стоит рассматривать как «старческую оговорку». «И это, конечно, не ошибка.

    Байден мог спокойно «оставить двери открытыми», но предпочел резкую эскалацию конфликта.

    Причем конфликта личного, – пишет политолог в своем Telegram-канале. – Такие слова – прямой вызов. Их нельзя взять назад». Чеснаков также считает, что Байден сделал «абсолютно рациональный прямой шаг, который обозначает новую реальность».

    «Для внешней политики России эта реальность диктует одну логику поведения. Для внутренней – другую. Никакой компромисс тут невозможен. Полутона опасны. Черно-белая картина теперь не может не доминировать и в риторике, и в реальности. Та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей», – резюмировал Чеснаков.

    Такую позицию разделяет и член Общественной палаты Мария Бутина. «В связи с заявлением президента США Джо Байдена, нарушившего все возможные нормы международной дипломатии, в названии нашего президента «бездушным убийцей» в интервью ABC News, мне сразу вспомнились слова Махатмы Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против России и нашего президента», – пишет она в своем Telegram-канале.

    По мнению Бутиной, такая риторика американского президента объясняется местью Запада за собственные провалы и тем, что Россия не принимает правил устройства общества по-американски: «Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить».


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