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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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    США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

    Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС    22 декабря 2020, 14:48
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая, Наталья Макарова

    Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России?

    В понедельник Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США (BIS) опубликовало санкционный список из около 100 компаний и ведомств России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Среди них под санкции попадает 41 российская организация и 58 китайских компаний.

    В частности, в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

    Впервые с 2014 года под американские санкции попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

    О том, что введение санкций против российских и китайских компаний, связанных с ВПК, планируется до конца 2020 года, стало известно еще в ноябре. В предварительном варианте санкционного списка речь шла о 28 российских предприятиях.

    Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия BIS. Лицензионная политика может подразумевать как полный отказ в экспортных лицензиях, так и их одобрение в отдельных случаях (case-by-case), но об этом станет известно только после публикации окончательного правила BIS в Федеральном регистре США. Предполагается, что новые ограничения, в частности, распространятся на компоненты гражданских самолетов, сообщает РБК.

    Любопытно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), попавшая в список, пока не получала от иностранных партнеров никакого уведомления о прекращении сотрудничества. В Ростехе, в свою очередь, в санкциях не увидели «ничего нового». «Мы уже забыли, как это жить без санкций. Поэтому ничего нового – очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», – отметили в пресс-службе Ростеха.

    Вице-премьер Юрий Борисов также считает, что оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, потому что «мы уже привыкли к этому, даже не замечаем». Между тем

    глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что американцы плюнули в «самарский колодец».

    Он пояснил, что на самарском предприятии РКЦ «Прогресс» «делают легендарные ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС.

    Рогозин также подчеркнул, что американские санкции незаконные и глупые, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

    ЦНИИмаш, как отметил в беседе с РИА Новости глава Роскосмоса, является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. «Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями», – добавил он и потребовал отменить санкции «ради сохранения нашего общего дела».

    При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции «деструктивными», а глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о «нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками».

    По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, новые санкции готовились давно и никак не связаны с текущей политической обстановкой на Западе. «Новые ограничения Минторга США радикально не меняют ситуацию для российских компаний и организаций. Часть из них уже была под санкциями: это либо секторальные ограничения, веденные в 2014 году, либо финансовые ограничения. Кроме того, ряд компаний из этого списка уже есть в блокирующем листе Госдепа США. Потому для них введение новых санкций ничего не изменит», – объяснил Тимофеев.

    «С другой стороны, в документе есть компании и исследовательские институты, которые ранее не числились в подобных списках. Конечно, определенный ущерб их деятельности будет нанесен, но в масштабах страны ситуация радикально не меняется. Это лишь продолжение тенденций, которые мы видим последние шесть лет», – отметил собеседник.

    При этом Тимофеев полагает, что «Вашингтон оставляет пространство для маневра, намереваясь использовать санкции гибко» в отношении тех компаний, чья продукция важна для американского рынка. Среди них металлургическая компания «ВСМПО-АВИСМА», которая производит изделия из титана и является одним из крупнейших игроков авиакосмической индустрии. Клиентами российской компании в разное время были и остаются Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, Airbus, Pratt&Whitney.

    «Например, контрагенты «ВСМПО-АВИСМА» могут обратиться в Минторг США за экспортной лицензией для тех или иных сделок. И если лицензия будет дана, а она может быть генеральной или специальной для отдельных сделок, то «ВСМПО-АВИСМА» сможет продолжать работу на американском рынке», – считает эксперт. 

    В свою очередь член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский считает, что по некоторым направлениям новые санкции могут быть критичными – как в случае с введением ограничений в отношении поставки комплектующих для гражданского самолета МС-21. «Нам тогда пришлось в аварийном порядке заниматься импортозамещением», – напомнил собеседник газете ВЗГЛЯД.

    «Так или иначе, новые санкции потребуют от нас затрат дополнительных средств, ресурсов и времени. У меня нет сомнений в том, что все задачи мы в конечном итоге решим, но это серьезные издержки», – отмечает эксперт.

    «В целом мировая промышленность во всех отраслях завязана на цепочке поставщиков и коопераций с точки зрения сокращения издержек и повышения выгодности производства. И когда такие цепочки коопераций сознательно рвутся – это неизбежно приводит к потерям ресурсов и времени. Именно на это и направлены американские санкции против России», – убежден Мураховский.

    Схожей точки зрения придерживается и авиаэксперт Роман Гусаров. Кроме того, по мнению собеседника, новые санкции могут серьезно отразиться на «потенциальных контактах России с зарубежными клиентами».

    «Свежий пример – желание США сорвать сделку России и Турции по комплексам С-400 с помощью санкций. Теперь многие страны, которые хотели бы приобрести эти комплексы, смотрят с оглядкой на пример Турции. Таким образом Вашингтон запугивает потенциальных клиентов России», – указывает собеседник.

    «За минувшие годы из-за санкций мы уступили немалую долю на рынке вооружений. Еще со времен СССР мы отрезаны от рынков развитых стран и вынуждены были продавать технику в страны второго или третьего мира. Сейчас нас пытаются отрезать и от этих рынков. Конечно, Китай или Индия вряд ли испугаются американских санкций, но менее влиятельные и малые страны вполне могут отказаться от заключения контрактов с Россией из-за санкционного давления Вашингтона», – допускает Гусаров.

    Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также считает, что «новые ограничения приведут к тяжелым последствиям». «Дело в том, что в нашей технике используется много иностранных комплектующих, которые теперь придется чем-то заменить. При каждой замене необходимо проводить дополнительные испытания, а это приведет к значительным денежным потерям и ухудшению характеристик технического объекта», – объяснил собеседник.

    По мнению эксперта, если рассмотреть все эффекты от санкций, то получается не очень хорошая картина, которая при этом не видна широкой публике. «Проблема комплектующих всегда скрыта от глаз. Основной прогресс России в XXI веке был достигнут благодаря активному использованию иностранной электроники, а теперь нам придется каким-то образом решать эту проблему самостоятельно», – резюмировал Моисеев.

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