Рогозин о санкциях: Американцы плюнули в самарский колодец

«Батут заработал» и американцы плюнули в самарский колодец, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя санкции США против производителя ракет-носителей «Союз» и предприятий Роскосмоса.

«Или, например, РКЦ «Прогресс», который также странным образом попал в этот санкционный список. На этом самарском предприятии делают легендарные ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» вот уж 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС», – сказал глава госкорпорации РИА «Новости».

С 2020 года экипажи на МКС начали прилетать и на американских кораблях Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. «Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» – добавил Рогозин.

Он также подчеркнул, что американские санкции незаконные и глупые. «Они незаконны, впрочем, как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции. (…) Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются», – отметил Рогозин.



ЦНИИмаш, как подчеркнул глава Роскосмоса, является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. «Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» – добавил он.



«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение», – призвал Рогозин, отметив, что санкции создают напряженность между отношениями России и США в сфере космоса.



«Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС», – пояснил гендиректор Роскосмоса.

Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.