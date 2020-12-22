Рогозин попросил главу НАСА объяснить санкции против Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.

Письмо датировано 1 декабря. В нем указывается, что в СМИ «появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах, направленных в том числе против российской ракетно-космической промышленности», передает РИА «Новости».

«Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС», – говорится в тексте.

Однако НАСА оставило без ответа запрос Роскосмоса о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС в условиях введения санкций.

Письмо было отправлено после того, как 30 ноября СМИ сообщили, что администрацией Дональда Трампа подготовлен черновой вариант проекта нового американского санкционного списка, в который впервые будут включены предприятия Роскосмоса.

После на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

В Роскосмосе предполагали, что США намерены ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос.