США преграждают России дорогу в дальний космос

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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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    США преграждают России дорогу в дальний космос

    Так выглядит проект российского космического буксира    1 декабря 2020, 18:10
    Фото: roscosmos.ru
    Текст: Алексей Анпилогов

    Революционный проект, который сегодня разрабатывается в России, явно встал поперек горла космическим амбициям США. По крайней мере, сложно иначе трактовать новые антироссийские санкции, которые сегодня планируются администрацией Трампа. Почему российский «ядерный буксир» так мешает Америке – и какое противоядие можно было бы придумать в ответ?

    Новость о том, что уходящая администрация Дональда Трампа собирается включить в санкционные списки 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, обросла еще одной интересной особенностью. В числе попавших под ограничения предприятий неожиданно оказалось подразделение Роскосмоса, занимающееся с 2010 года созданием транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, так называемого «ядерного буксира».

    Все дело в том, что ни к военному космосу, ни к спецслужбам, ни к Крыму этот аппарат никакого отношения не имеет. Главной задачей ядерного буксира всегда предполагалась транспортировка грузов в дальнем космосе. И в том числе - при создании в перспективе баз на Луне или других планетах Солнечной системы.

    Так с чем же связана такая показательная «близорукость» Белого дома? Может быть,  США плохо знакомы с управленческой структурой Роскосмоса и тем, какие реально работы там производятся?

    Дай бог нашему теляти!

    После недавней публикации бюджета американского космического агентства НАСА на 2021 год сам Роскосмос произвел нехитрое сравнение. Гражданские программы российского космического агентства сравнимы в денежном объеме с годовой прибавкой к бюджету НАСА, запланированной на 2021 год. В следующем году бюджет НАСА вырастет на 2,6 млрд долларов США, что в пересчете на российскую валюту составляет около 166 млрд рублей. Бюджет Роскосмоса в открытой части, то есть без учета оборонного заказа, составлял в 2020 году лишь немного большую сумму – 176 млрд рублей.

    Причем сравнение именно гражданской части вполне уместно. Ведь в США космосом по отдельным статьям национального бюджета занимаются еще и Пентагон, и целый ряд спецслужб, а НАСА курирует только гражданские и научные программы.

    Кроме того, в США уже значительный сегмент космоса отдан под частные компании, такие как SpaceX Илона Маска, а их консолидированные бюджеты поддерживаются государственными грантами, заказами и преференциями часто тоже вне бюджета НАСА.

    Если же вернуться к сравнению НАСА и Роскосмоса в абсолютных цифрах, то ситуация окажется и вовсе печальной. В нынешнем году бюджет НАСА составил около 22,6 млрд долларов, что превосходит гражданский бюджет Роскосмоса… в 8,3 раза. Как говорилось в старой поговорке «дай бог нашему теляти волка съесть, но сначала бы еще и догнать».

    Конечно, такую разницу в весовых категориях приходится неизбежно учитывать. Российское космическое агентство просто не может идти в космосе столь же «широким фронтом», как это делают американцы.

    Космос стал международным

    Стоит сказать, что каждый современный научный аппарат представляет из себя сложнейший сплав опыта, знаний, технологий, конструкторских, научных и инженерных компетенций. Поэтому даже у США практически все миссии в дальнем космосе обязательно включают несколько научных приборов из других стран. То есть, фактически, даже у США большинство сложных миссий являются международными, так как от сотрудничества в космосе сегодня зависит успех практически любого проекта.

    При этом США стараются оставлять за собой роль лидера и модератора. Они приветствуют такое сотрудничество, но только в том случае, если их роль в международном проекте – главенствующая. То есть, и на ракете, и на космическом аппарате должен красоваться звездно-полосатый флаг. А ваш маленький флажок – разместите или на своем приборе, или на скафандре вашего астронавта.

    Отсюда, кстати, и возникла «ревность» США к России. На протяжении нескольких десятилетий, даже после развала СССР Российская Федерация продолжала конкурировать с Соединенными Штатами в космосе на равных. Ну а после окончания полетов космических челноков Space Shuttle ситуация и восе стала невыносимой: США пришлось покупать места для своих астронавтов на российских кораблях «Союз». Конечно, в таком варианте запуск пилотируемого корабля Crew Dragon стал настоящим американским триумфом. Наконец-то, после десятилетия унижений в российских «Союзах», у Америки снова появился точно такой же, но уже свой пилотируемый корабль!

    Если посмотреть под таким углом зрения на проект российского ядерного буксира, то можно увидеть практически полную аналогию. Проект ТЭМ действительно может революционизировать освоение дальнего космоса – ведь сегодня для этих целей всем странам приходится создавать особые проекты тяжелых ракет-носителей, чьи пуски обычно идут единицами в год и «тянут» значительную часть космических бюджетов.

    Причем никакого чудесного «рецепта от космического гуру» в этом случае нет – у Илона Маска его Falcon Heavy летает точно также 1-2 раза в год, как и тяжелые носители Китая, России или других производителей в США. Ну а Starship, который должен якобы полностью поменять картинку освоения космоса, пока что раз за разом радует нас веселыми фейерверками на площадке в Бока-Чика.

    Сущность же ядерного буксира состоит в том, чтобы уйти от изматывающего старта с Земли. Ведь практически для всех аппаратов, направляющихся куда-либо за пределы земной орбиты, от половины до трех четвертей веса составляют одноразовые разгонные блоки, которые должны придать полезной нагрузке необходимую скорость, достаточную для достижения других планет и их спутников. А космический буксир позволяет многократное использование, которое в гораздо меньшей степени зависит от магистрали «Земля-орбита». Поскольку поднимать из гравитационного колодца нашей планеты нужно только полезную нагрузку, без разгонного блока и топлива для него.

    Так что, согласиться на санкции?

    Ситуация с введением санкций против Роскосмоса предельно неприятна для России. Соединенные Штаты не столько хотят закрыть собственное сотрудничество с Россией в космических программах, сколько затруднить или даже прекратить международные проекты самой России с третьими странами. Ведь, как показывает практика, ни от российских «Союзов», ни от двигателей РД-180 американцы не отказываются – для всех критически важных для самих США российских технологий они делают «специальные исключения».

    А вот какое-нибудь Европейское космическое агентство, заинтересуй его завтра или послезавтра проект ядерного буксира (или другой российской космической технологии), тут же наткнется на частокол американских запретительных санкций. И будет стоять перед нелегким выбором, стоит ли ему ссориться с мировым полицейским – или же просто забыть об этой «чудесной русской разработке». Выбор нелегкий, да?

    Как видится, наиболее выигрышным для России является вариант построения ответа на такие санкции США примерно в таком же ключе, как действовал до недавнего времени Иран в вопросе своей ядерной программы. Напомним, в 2015 году Иран пошел на подписание так называемой «ядерной сделки», Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1 (США, Россия, Франция, Великобритания Китай и Германия), касалось ядерной программы Ирана и определило ряд разумных ограничений в отношении нее – в обмен на отмену антииранских санкций.

    Со своим приходом в Белый дом в 2016 году президент Дональд Трамп сразу же заявил, что будет добиваться выхода США из СВПД, что в итоге и произошло в мае 2018 года. В результате вплоть до настоящего времени СВПД существовал практически в состоянии «ни жив, ни мертв». С одной стороны, США в нем уже не участвовали и заново ввели массу санкций против Ирана, но, с другой, оставшиеся страны группы 5+1 продолжали нормальное взаимодействие с Ираном, просто игнорируя выход США из СВПД. Так что мирная ядерная программа Ирана спокойно развивалась, причем в самом активном международном сотрудничестве.

    Ровно такую же позицию, как представляется, мог бы занять и Роскосмос. Ядерный буксир – это абсолютно мирная технология и должна стать частью международного освоения космоса. А США пусть сами решают, зачем им нужны санкции против России, не вмешивая в них другие страны.


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