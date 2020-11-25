В России отреагировали на проект новых санкций США против «оборонки»

«Нашей экономике от новых санкций США будет ни холодно, ни жарко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя возможное включение Министерства обороны и 28 российских компаний военно-промышленного комплекса в новый санкционный список США.

«Введение санкций против российских предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом, вполне возможно. Но пока речь идет только о закрытии доступа этим компаниям к американскому рынку, а далеко не все наши предприятия котируются на биржах США или ищут там инвесторов», – сказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

По мнению Тимофеева, «новые санкции не сильно повлияют на нашу экономику». «Например, Министерству обороны от них будет ни холодно, ни жарко. Эта организация работает внутри России и почти не совершает экономических транзакций за ее пределами. Более того, санкциями против Министерства обороны Вашингтон ударит только по межведомственному диалогу наших стран», – объяснил эксперт.

Собеседник также напомнил, что «раньше американцы избегали санкций против авиакосмической отрасли и атомных предприятий», однако теперь под санкции могут попасть «Росатом» и «Роскосмос». «Но при запрете доступа к американским рынкам эти компании мало пострадают. Гораздо более тяжелые последствия санкций будут для китайских предприятий, чем для российских», – заключил он.

Ранее стало известно, что в новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа против Китая, могут быть включены Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента. Такие данные следуют из чернового варианта проекта списка.

В частности, речь идет о 28 российских организациях авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, а также приборо- и двигателестроения, научные центры. Также в документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, передает РИА «Новости».

Кроме того, речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса Росатома, участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях Роскосмоса – научном институте и производителе ракетно-космической техники. Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации Роскосмоса санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.

В случае утверждения списков американские компании будут ограничены в сотрудничестве с российскими предприятиями, а для продолжения любых контактов потребуется получение специальной лицензии. Речь идет об ограничениях, которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. Санкции также могут быть распространены на российские организации.

Накануне Госдеп США объявил об ограничениях в отношении российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении. Аргументация не приводилась.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД