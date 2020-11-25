Стало известно о планах США ввести санкции против Минобороны и кремлевского ФГУПа

В новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа, могут быть включены Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента, следует из чернового варианта проекта списка.

В новые санкционные списки США, связанные с Китаем, могут быть включены 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, а также приборо- и двигателестроения, научные центры. В частности, в документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, передает РИА «Новости»

Также в проекте документа указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, Минобороны России, один из подведомственных ему центров, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Кроме того, речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса Росатома, участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях Роскосмоса – научном институте и производителе ракетно-космической техники. Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации Роскосмоса санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.

В случае утверждения списков американские компании будут ограничены в сотрудничестве с российскими предприятиями, а для продолжения любых контактов потребуется получение специальной лицензии. Речь идет об ограничениях, которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. Санкции также могут быть распространены на российские организации.

Накануне Госдеп США объявил об ограничениях в отношении российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении. Аргументация не приводилась.