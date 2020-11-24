США ввели санкции против трех российских организаций

Российские компании «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group подпали под санкции США в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, якобы нарушают американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в сборнике официальных документов американского правительства. Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании, передает ТАСС.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против двух базирующихся в России северокорейских компаний.