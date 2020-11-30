Роскосмос назвал целью санкций США остановку строительства ядерного буксира

США намерены ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос, заявил заместитель гендиректора госкорпорации Сергей Дубик в ходе выступления в Совете Федерации.

«Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (Штаты) хотят эту тему (сорвать), с учетом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию», – сказал Дубик, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что в новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа, могут быть включены две организации Роскосмоса – научный институт и производитель ракетно-космической техники. Кроме того, с санкционный список могут попасть Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента.

Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

Проект создания ТЭМ на основе ЯЭДУ мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполняется в России с 2010 года. Заявленная цель проекта – обеспечить лидирующие позиции в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, «качественно повышающих их функциональные возможности».