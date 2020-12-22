Посол России прокомментировал санкции минторга США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение минторга США ввести санкции против 41 российской организации и компании.

«Такие действия администрации – деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы «подрывают» нацбезопасность США», – заявил Антонов в сообщении посольства в Facebook.

Он добавил, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса и лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в перспективных сферах.

«Речь о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии. Симптоматично, что в администрации подвели под категорию «нарушителей» даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь об «ВСМПО-Ависма» – многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США. Подобные шаги ввергают наши отношения в еще больший кризис. Выход из него возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим», – заявил российский дипломат.

В понедельник министерство торговли США опубликовало список из российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. В список, в частности, вошли Минобороны, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие.

Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются «военными конечными пользователями», что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США.

При этом власти США «пришли к выводу, что эти организации несут «неприемлемы риск» военного использования этих технологий. Документ будет размещен для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря.