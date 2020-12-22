ОАК после введения санкций продолжила сотрудничество с зарубежными партнерами

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не получала от иностранных партнеров уведомления о прекращении сотрудничества после того, как попала в опубликованный минторгом США перечень компаний, которые не смогут приобретать ряд товаров и технологий США, сообщил представитель ОАК.

«Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка. Мы не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от наших зарубежных партнеров. Реализация наших авиационных программ продолжается. В частности, идет плановая работа по развитию гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения», – передает ТАСС сообщение корпорации, где напомнили, что идет работа по созданию самолета SSJ-New (в нем планируется заменить большинство иностранных систем в базовой версии самолета на российские).

«Напомним, накануне совершил первый полет самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. На прошедшей неделе, поднялся в воздух Ил-114-300, состоящий полностью из отечественных комплектующих. В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие», – добавили в ОАК.

В понедельник министерство торговли США опубликовало список из российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. В список, в частности, вошли Минобороны, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие.

Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются «военными конечными пользователями», что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США. При этом власти США «пришли к выводу, что эти организации несут «неприемлемы риск» военного использования этих технологий.