В России оценили влияние санкций США на оборонно-промышленный комплекс

Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые антироссийские санкции США, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем», – ответил Борисов на вопрос о новых санкциях.

Он призвал задать американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. «Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы», – передает слова вице-премьера РИА «Новости».

Кроме того, Борисов рассказал об испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Сейчас идут испытания», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее.

Напомним, министерство торговли США опубликовало список почти из 100 российских и китайских компаний и предприятий, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. При этом в документе ведомства отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

Список включает 41 российское предприятие и 58 компаний из Китая. В частности, под американские санкции впервые с 2014 года попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

Также в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.