Уточнено число российских организаций, попавших в санкционный список США

Опубликованный санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, поскольку названия некоторых компанией дублируются.

В частности, корпорация «Иркут» названа в списке три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – по два, передает РИА «Новости».

В понедельник министерство торговли США опубликовало список из российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. В список, в частности, вошли Минобороны, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие.

Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются «военными конечными пользователями», что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США.

При этом власти США «пришли к выводу, что эти организации несут «неприемлемы риск» военного использования этих технологий. Документ будет размещен для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря.