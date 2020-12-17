Путин заявил о влиянии гиперзвукового оружия России на ситуацию в мире

Наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По его словам, «гонка вооружений» России и США началась после выхода Вашингтона из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Журналистка РИА «Новости» задавала вопрос, что будет, если СНВ-3 не будет продлен, не втянут ли Россию в гонку вооружений. Также президента спросили, можно ли ждать новых перспективных разработок ядерного оружия.

«Да, если ничего не произойдет, в феврале ДСНВ-3 перестанет существовать. Мы готовы к продолжению диалога», – подчеркнул Путин.

По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор. Что касается гонки вооружений, Путин отметил, что она уже идет. «Так она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось», – уточнил он.

Также Путин подчеркнул, что России ничего не оставалось, как создать оружие, которое обойдет ядерный зонтик, иначе российский ядерный потенциал был бы фактически обнулен.

При этом глава государства добавил, что американская система ПРО – не помеха для новых российских вооружений. Путин напомнил, что США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», но пока них нет гиперзвукового оружия.

«Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно - это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен – мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем», – сказал он.

По его словам, по всем новейшим системам вооружений работа идет: «Кинжал», «Пересвет» уже на боевом дежурстве». Также в основном завершена работа по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

«Циркон» – очень важное оружие, недавно провели очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена, восемь с лишним Махов [скорость], дальность большая, причем она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно», – сказал он.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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