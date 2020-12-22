В России указали на противоречивость новых санкций США

«Новые санкции готовились давно и никак не связаны с текущей политической обстановкой на Западе. Вашингтон продолжает работать над сдерживанием Москвы и старается не допускать экспорта технологий и товаров, которые могут быть использованы военными из России», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя решение Минторга США ввести санкции против 41 российской организации и компании.

«Новые ограничения Минторга США радикально не меняют ситуацию для российских компаний и организаций. Часть из них уже была под санкциями: это либо секторальные ограничения, веденные в 2014 году, либо финансовые ограничения. Кроме того, ряд компаний из этого списка уже есть в блокирующем листе Минфина США. Потому для них введение новых санкций ничего не изменит», – пояснил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«С другой стороны, в документе есть компании и исследовательские институты, которые ранее не числились в подобных списках. Конечно, определенный ущерб их деятельности будет нанесен, но в масштабах страны ситуация радикально не меняется. Это лишь продолжение тенденций, которые мы видим последние шесть лет», – отмечает собеседник.

В то же время эксперт обратил внимание на санкции в отношении «ВСМПО-АВИСМА» – металлургической компании, которая производит изделия из титана и является одним из крупнейших игроков на мировом авиакосмическом рынке. Клиентами российской компании в разное время были и остаются Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, Airbus, Pratt&Whitney.

«Включение «ВСМПО-АВИСМА» в список выглядит противоречивым. С одной стороны, американцы заинтересованы в сотрудничестве с ней. С другой стороны, США, видимо, хотят убить двух зайцев одним выстрелом: и получать титан, и ограничить компанию в закупках оборудования и экспорте продукции», – предполагает собеседник. «Но, судя по всему,

Вашингтон оставляет пространство для маневра, намереваясь использовать санкции гибко.

Например, контрагенты «ВСМПО-АВИСМА» могут обратиться в Минторг США за экспортной лицензией для тех или иных сделок. И если лицензия будет дана, а она может быть генеральной или специальной для отдельных сделок, то «ВСМПО-АВИСМА» сможет продолжать работу на американском рынке», – пояснил эксперт.

«Стоит также отметить, что эти санкции готовились довольно долгое время и никак не связаны с текущей политической обстановкой на Западе. Соответствующее законодательство появилось еще летом, затем осенью оно получило развитие и сейчас начинается активный процесс имплементации этих норм. Вашингтон продолжает работать над сдерживанием Москвы и Пекина, своих ключевых конкурентов, и старается не допускать экспорт технологий и товаров, которые могут быть использованы военными из России и Китая», – заключил Тимофеев.

Ранее министерство торговли США опубликовало список почти из 100 российских и китайских компаний и предприятий, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. При этом в документе ведомства отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

Список включает 41 российское предприятие и 58 компаний из Китая. В частности, под американские санкции впервые с 2014 года попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

Также в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

О том, что введение санкций против российских и китайских компаний, связанных с ВПК, планируется до конца 2020 года, стало известно еще в ноябре. В предварительном варианте санкционного списка речь шла о 28 российских предприятиях.