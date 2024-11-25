Суд продлил арест Чекалиным по делу о выводе 250 млн рублей

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным

Tекст: Мария Иванова

Троицкий суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным, а также их бывшему бизнес-партнеру Роману Вишняку, передает РИА «Новости». Им вменяют вывод более 250 млн рублей из России с использованием подложных документов. Обвинение предъявлено в соответствии с пп. «а» и «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ. Первоначально они были отправлены под домашний арест 4 октября.

Адвокат Чекалина Константин Третьяков рассказал, что изначально Федеральная налоговая служба считала эту сумму недоимкой по налогам. Однако в процессе развода блогеров дело приобрело другое направление – вывод средств за границу. Полное погашение задолженности теперь не будет основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее против Чекалиных возбуждали два уголовных дела, которые впоследствии были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей, а второе – отмывания денег в особо крупном размере. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 млн рублей.

Валерия и Артем Чекалины развелись летом после 12 лет брака. У них трое детей.

Ранее Московский городской суд оставил в силе домашний арест блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина, несмотря на апелляционные жалобы защитников.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сначала дала признательные показания по делу о незаконных валютных операциях, но позже отказалась от них.

В уголовном деле Чекалиных, связанных с продажей фитнес-марафонов, может быть привлечен новый фигурант из IT-сферы, который имел доступ к денежным транзакциям блогеров.