Лерчек дала признательные показания на допросе, но позднее отказалась от них

Tекст: Антон Антонов

Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, проведенного следователями – еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, передает ТАСС.

В правоохранительных органах заявили, что речь идет о «деле о совершении валютных операций по переводу денег из России на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Однако позднее Чекалина от своих показаний отказалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября. Сообщалось, что она отказалась признать вину в деле о незаконном выводе из России 251 млн рублей. Ее бывшего супруга также поместили под домашний арест.