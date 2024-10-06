Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Лерчек дала признательные показания на допросе, но позднее отказалась от них
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сначала дала признательные показания по делу о незаконных валютных операциях, но позже отказалась от них, сообщили в правоохранительных органах.
Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, проведенного следователями – еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, передает ТАСС.
В правоохранительных органах заявили, что речь идет о «деле о совершении валютных операций по переводу денег из России на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Однако позднее Чекалина от своих показаний отказалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября. Сообщалось, что она отказалась признать вину в деле о незаконном выводе из России 251 млн рублей. Ее бывшего супруга также поместили под домашний арест.