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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 14:31 • Новости дня

    Блогер Лерчек отказалась признать вину в выводе 251 млн рублей

    Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России

    Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась признать вину в деле о выводе 251 млн рублей из России, что подтвердил ее адвокат.

    Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, не признает вину в деле о незаконном выводе из России 251 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Екатерину Гордон. Гордон подтвердила, что Чекалина отрицает свою причастность к преступлению, однако от других комментариев отказалась.

    В связи с этим делом Троицкий суд Москвы рассматривает ходатайство следователя МВД о домашнем аресте Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и бизнес-партнера Артема, Романа Вишняка. Суду предстоит решить, будет ли эта мера пресечения применена к обвиняемым. В суде отметили, что такие меры обычно принимаются в случаях, когда существует риск сокрытия обвиняемых от следствия или давления на свидетелей.

    На данный момент блогер Лерчек и ее экс-супруг уже доставлены в Троицкий суд Москвы для избрания меры пресечения. В то же время материалы дела пока не были переданы в суд. Судебное разбирательство продолжится, и окончательное решение о мере пресечения будет принято в ближайшее время.

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа за валютные операции с использованием подложных документов. Им грозит заключение на срок до десяти лет по делу о незаконном выводе свыше 250 млн рублей за пределы РФ. Чекалиной, ее бывшему супругу и их партнеру по бизнесу предъявлено обвинение в выводе более 250 млн рублей за рубеж с помощью фиктивных документов, связанных с продажей фитнес-марафонов.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Раскрыто содержание переданного Ираном США предупреждения

    Иран после удара по Израилю предупредил США о прекращении «односторонней сдержанности»

    Раскрыто содержание переданного Ираном США предупреждения
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран передал США через Катар послание, где сообщил о прекращении односторонней сдержанности и готовности к ответу на атаки Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника, в послании, переданном Вашингтону, Иран подчеркнул, что больше не будет проявлять «сдержанность в одностороннем порядке», так как она не соответствует национальной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Чиновник также отметил, что в случае израильской атаки, Иран готов дать «неординарный» ответ, который может затронуть объекты инфраструктуры противника. Однако Тегеран заявил о нежелании региональной войны, подчеркнув необходимость практического сдерживания агрессии Тель-Авива. Эти предупреждения последовали после недавних ударов Ирана по Израилю.

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. При этом большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей. Вслед за этими событиями Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты

    Психотерапевт Кульгавчук рассказал о вызывающих депрессию продуктах

    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ряд продуктов и напитков может вызвать депрессию. Причем она впоследствии способна привести к снижению полового влечения у мужчин, что еще больше усилит подавленное состояние, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Существует ряд продуктов, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Но здесь важно определиться в понятиях. Говорить о том, что человек, что-то откусив, сразу впадает в депрессию, будет, конечно, неправильно. Поэтому корректнее говорить о тех продуктах, которые могут привести к снижению фона настроения, лишать нас энергии», – говорит Кульгавчук.

    Первое место, по его словам, среди таких продуктов занимает алкоголь. «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией – пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим. Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга. Упавший фон настроения, в свою очередь, может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям», – описывает последствия употребления спиртных напитков врач.

    Мучное и сладости

    К депрессии также приводят кондитерские и хлебобулочные изделия. По словам психотерапевта, легкоусвояемые углеводы способствуют перепадам настроения, а часто сопутствующее ожирение не способствует энергичному образу жизни и хорошей самооценке. «Тут аналогичный с алкоголем  механизм – стресс «заедают». И тем самым становятся еще более «тяжелыми» на подъем», – объясняет специалист.

    К еде, которая способствует снижению фона настроения, можно отнести и сахар. Он способствует дисбалансу инсулина и глюкозы, истощает запасы витаминов группы В, необходимых для стабильного позитивного настроения.

    Мясо и фастфуд

    Жирное красное мясо, к которому можно отнести свинину, баранину и мясные полуфабрикаты, также может привести к негативным психологическим последствиям, продолжает психотерапевт. Эти продукты долго перевариваются, отнимая у человека много энергии: «Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного «разбитым».

    Депрессивной едой врач назвал и фастфуд. «Нет ничего плохого, если это разовое употребление. Но при постоянном питании такая насыщенная трансжирами тяжелая пища вместе со сладкой газировкой может на 40 процентов повышать вероятность развития депрессии», – делится Кульгавчук.

    Кофе и энергетики

    Специалист отмечает, что энергетики тоже могут постепенно ухудшать психическое состояние – нервная система буквально «изнашивается» при постоянном повышении стимулирующих дозировок.

    «Кофе – замечательный напиток, но при неумеренном приеме может приводить к проблемам. Он блокирует рецепторы аденозина (нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования) и снижает сигналы о сонливости, усталости. При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда, для достижения того же эффекта, нужно увеличивать дозу кофе. Если же человек перестает употреблять кофеин или снижает его употребление, то он сталкивается с симптомами ломки или абстиненции: снижением концентрации внимания, работоспособности, апатией, головной болью, раздражительностью, унынием, сонливостью», – говорит врач.

    Вторичная сексуальная депрессия

    По его словам, вызванная неправильными питанием и напитками депрессия может спровоцировать снижение сексуального потенциала у мужчин, что еще больше повысит уровень стресса. «Снижение частоты половых контактов и уровня тестостерона – гормона, отвечающего не только за сексуальное влечение, но и за энергию у мужчин – может снижать самооценку, вызывать психологические и сексуальные дисгармонии. А все это, в свою очередь, дополнительно усиливает негативные тенденции», – считает врач.

    При этом он отмечает, что не нужно себя абсолютно во всем ограничивать, но стоит помнить о мере. «Важно вовремя задумываться о качестве своей жизни, осознавать причины деструктивного, неэффективного поведения, вовремя уметь корректировать свое психоэмоциональное состояние не сколько продуктами, сколько изменением мышления, оставаясь деятельным, счастливым и здоровым», – заключил Кульгавчук.

    Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что сахаросодержащие напитки вызывают привыкание, которое равносильно привыканию к кокаину. Она рассказала о последствиях употребления сладкой воды, а также дала рекомендации по ее замене на свежевыжатые соки и травяные чаи.

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    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    3 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением

    Адвокат: Действия Столтенберга в НАТО могут повлечь пожизненное заключение по бельгийским законам

    Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Против экс-главы НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии подан иск за развязывание конфликта на Украине и покушение на безопасность государств НАТО. Эти обвинения могут могут заслуживать пожизненного заключения, заявил бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк.

    Как сообщает ТАСС, Ванлангендонк сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что действия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, которые стали причиной конфликта на Украине, могут заслуживать пожизненного заключения по бельгийским законам. Ванлангендонк представляет интересы французского исследователя и публициста Патрика Пазена, подавшего иск против Столтенберга.

    Ванлангендонк уточнил, что обвинения против Столтенберга являются серьезными, а бельгийское законодательство предусматривает возможность пожизненного заключения за такие преступления, так как в стране отменена смертная казнь. Он также отметил, что любое лицо или организация, пострадавшие от конфликта на Украине, могут присоединиться к расследованию.

    Иск против Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине, покушение на безопасность государств НАТО, преступления против мира, причинение ущерба жизни и здоровью группы лиц был подан в суд Брюсселя 27 сентября и на данный момент ожидается его рассмотрение. Адвокат подчеркивает, что действия Столтенберга угрожали безопасности всех государств НАТО и их граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

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    3 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение пропавшей дочери Успенской

    Дочь Успенской нашлась в Израиле

    Стало известно местонахождение пропавшей дочери Успенской
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна была найдена в Израиле, о чем сообщил представитель артистки Константин Манжула, подтвердив, что на данный момент она жива и здорова.

    Он отметил, что на данный момент не может дать дополнительных комментариев, передает РИА «Новости».

    Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, возглавляющий федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, подтвердил, что Татьяна жива и здорова.

    Накануне Бородин сообщил, что Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, исчезла, мать предполагает ее похищение или вывоз из страны.

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    4 октября 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    @ Скриншот

    Эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» обратили внимание на то, что сервис «Яндекс. Карты» не скрывает ключевые объекты российских Вооруженных сил, сравнив это с подходом к отображению израильских складов и аэродромов.

    «Помнится, многие возмущались тем, что «Яндекс. Карты» услужливо показывают ключевые объекты российских Вооруженных сил. Спутниковые снимки, на которых можно различить много интересных подробностей: ангары, склады и даже отдельные единицы техники и вооружений.

    А тут недавно в фокусе внимания оказались не только российские, но и израильские военные склады и аэродромы. И внезапно выяснилось – см. скрин – что важнейшая авиабаза ВВС Израиля на картах «Яндекса» замазана. А важнейший аэродром российских ВКС – Энгельс – можно рассмотреть во всей красе», – отмечает отраслевой Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты при этом задаются вопросом: «Правильно ли мы понимаем, что для российской компании «Яндекс» безопасность военных объектов Израиля важнее безопасности военных объектов России?»

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    3 октября 2024, 21:20 • Новости дня
    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии

    Финская полиция проверила российское посольство после ложного звонка о минировании

    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском посольстве в Финляндии провели проверку после звонка о минировании, который оказался ложным, сообщили в диппредставительстве.

    В четверг в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании, полиция Хельсинки оперативно отреагировала на просьбу российской стороны и провела осмотр прилегающей территории, передает ТАСС.

    «По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», – сообщили дипломаты.

    Ранее сообщалось, что финские правоохранители начали проверку на территории российского посольства по просьбе дипломатической миссии.

    Коментарии (5)
    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

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    3 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану

    США и Израиль обсуждают удар по Ирану

    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не смог до конца произнести предложение, в котором говорил об обсуждении с Израилем возможного удара по иранским нефтяным объектам.

    Байдена спросили о том, поддерживает ли он возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана. «Мы это обсуждаем. Я думаю, что это немного…», – сказал президент США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    Отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Тель-Авиву бить по Ирану, политик заметил, что США не дают разрешений Израилю, а дают рекомендации.

    Ранее издание Politico сообщало, что американская и израильская стороны изучают возможность удара по проиранским формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии.

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    4 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, разведка чеченского подразделения «Ахмат» зафиксировала перемещения украинских войск под Суджей, что может означать перегруппировку, передает РИА «Новости».

    Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские войска уводят силы с этого участка, что может свидетельствовать о ротации или малом отступлении. Он также отметил, что украинская сторона может ввести дополнительные силы.

    «По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», – рассказал боец.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    4 октября 2024, 04:20 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста

    СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

    Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

    Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

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    3 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.

    На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.

    Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.

    Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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    3 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Иркутске задержаны главы этнических диаспор из-за ввоза мигрантов в Россию

    МВД: В Иркутске задержали лидеров этнических дисапор за организацию незаконной миграции

    В Иркутске задержаны главы этнических диаспор из-за ввоза мигрантов в Россию
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске сотрудники полиции и ФСБ задержали руководителей этнических дисапор, подозреваемых в организации незаконной миграции путем выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка, сообщило МВД России по Иркутской области.

    По данным следствия, председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования с начала этого года за деньги нелегально выдавали иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России, сообщило МВД России по Иркутской области.

    По данным МВД, эти сертификаты использовались для получения трудовых патентов и видов на жительство в Иркутской области. Предположительно, за каждый сертификат злоумышленники получали около 8 тыс. рублей, всего за период преступной деятельности они выручили более 1,5 млн рублей.

    Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, подтверждающие их преступную деятельность. Следственный комитет инициировал уголовные дела по признакам коммерческого подкупа и организации незаконной миграции. Одного из фигурантов заключили под стражу, другому запретили осуществлять определенные действия.

    Ранее в Госдуму были внесены пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, включая признание организации нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Также сообщалось, что МВД запустит с марта 2025 года публичный реестр контролируемых иностранцев с прекращенными основаниями для пребывания в стране, который будет обновляться каждые 24 часа.

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