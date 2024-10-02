Чекалиным предъявили обвинения за валютные махинации в Москве

Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»

Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»

Tекст: Андрей Резчиков

Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.

«Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.

Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.

С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.

Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.

«Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.

Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.

Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.

То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.

Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.

Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.

Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.

Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.