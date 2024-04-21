Блогер Лерчек задолжала логистической компании более 22 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Би Фит» обязуется выплатить «Темполайн Логистика» 22 млн 500 тыс. рублей. В эту сумму входит основной долг за хранение, сборку, отправку товаров и другие услуги, а также неустойка, передает РИА «Новости».

В договоре говорится, что «Би Фит» будет погашать задолженность по графику, согласованному со сторонами.

Ранее бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе.

Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.