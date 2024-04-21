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Блогер Лерчек задолжала логистической компании более 22 млн рублей
Арбитражный суд Москвы постановил, что компания ООО «Би Фит», принадлежащая блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), должна выплатить ООО «Темполайн Логистика» более 22 млн рублей за выполнение логистических услуг.
Отмечается, что стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Би Фит» обязуется выплатить «Темполайн Логистика» 22 млн 500 тыс. рублей. В эту сумму входит основной долг за хранение, сборку, отправку товаров и другие услуги, а также неустойка, передает РИА «Новости».
В договоре говорится, что «Би Фит» будет погашать задолженность по графику, согласованному со сторонами.
Ранее бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе.
Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.