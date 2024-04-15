Муж блогера Лерчек захотел взыскать более 1,2 млрд рублей при разделе имущества

Tекст: Вера Басилая

Собеседник ТАСС заявил, что кроме 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей, Чекалин также требует с жены оплатить госпошлину – 60 тыс. рублей, а также намеревается получить автомобиль Bentley Continental за 29 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества Чекалиных, которые решили развестись.

В 2023 году против супругов было возбуждено два уголовных дела: по статье о мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. В начале марта уголовное дело прекращено, а дело о неуплате Чекалиными налогов закрыто.

Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.