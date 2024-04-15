Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Муж блогера Лерчек захотел взыскать более 1,2 млрд рублей при разделе имущества
Бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе, сообщил источник.
Собеседник ТАСС заявил, что кроме 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей, Чекалин также требует с жены оплатить госпошлину – 60 тыс. рублей, а также намеревается получить автомобиль Bentley Continental за 29 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества Чекалиных, которые решили развестись.
В 2023 году против супругов было возбуждено два уголовных дела: по статье о мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. В начале марта уголовное дело прекращено, а дело о неуплате Чекалиными налогов закрыто.
Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.