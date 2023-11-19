Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой

Tекст: Валерия Городецкая

Адвокат четы Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что они произвели доплату в размере 296 млн рублей и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа, передает ТАСС. Всего по решению ФНС Чекалины выплатили 500 млн рублей.

В марте блогеру Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже она и ее супруг заявили, что сожалеют о том, что вовремя не оплатили налоги.