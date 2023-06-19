Блогер Чекалина (Лерчек): Выплатить долги по налогам и впредь не допускать таких ошибок

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала совет блогерам после уплаты 311 млн рублей долгов

Блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалины после скандала с неуплатой налогов дали интервью Вячеславу Манучарову в шоу «Эмпатия Манучи». Супруги рассказали о своем нынешнем отношении к уплате налогов, после того как они уже выплатили 311 млн рублей долгов.

Валерия и Артем заявили, что сожалеют о том, что вовремя не оплатили налоги и посоветовали коллегам и друзьям ответственно относиться к оплате налогов. «Главное сейчас выплатить и впредь не допускать таких ошибок», – сказала собеседница.

«Если бы мы знали заранее, что так будет, то тысяча процентов [оплатили бы]. Никому не пожелаю такое пережить! По-любому это интервью будут смотреть все наши друзья, блогеры и знакомые, поэтому, ребят, я знаю, что я сейчас без источников связи, я c вами не общаюсь, не переписываюсь. Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, просто пойдите в добровольном порядке, заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают все верно», – заявила Чекалина.

Ее супруг рассказал, что сейчас у многих его знакомых блогеров проходят налоговые проверки. Но вместо того, чтобы судиться, Чекалин на основании своего опыта советует заплати доначисленные суммы. «Сэкономите на адвокатах и на нервах», – говорит блогер. – «Если у вас идет налоговая проверка, то лучше больше сотрудничать, показывать, что вы заинтересованы в том, чтобы исправить все недочеты».

«Следите за своими налогами. Хи-хи, ха-ха – это тоже все хорошо, но когда ты владелица бизнеса, ты ведешь проекты, ты должен платить налоги», – добавила Чекалина.





Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов. Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей. На период расследования супругов-блогеров оставили под подпиской о невыезде.





В марте московские следователи возбудили уголовное дело в отношении блогеров Артема и Валерии Чекалиных – об отмывании денежных средств. По данным следствия, Чекалины легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.



В настоящее время супруги Чекалины погасили налоговую задолженность и ждут начисления штрафов и пеней, которые, с их слов, они также планируют оплатить.

