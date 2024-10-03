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МВД назвало грозящий блогеру Лерчек и ее бывшему мужу срок
МВД: Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу грозит до 10 лет лишения свободы
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину грозит заключение на срок до 10 лет по делу о незаконном выводе свыше 250 млн рублей за пределы РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении Чекалиных заведено уголовное дело, им грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы от пяти до 10 лет, сказала Волк, передает ТАСС.
Фигуранты, среди которых оба Чекалиных, предоставляли в учреждения с полномочиями агента валютного контроля документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. За полгода за пределы России выведено более 250 млн рублей, указала она.
Согласно версии следствия, злоумышленники, в числе которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, продавали фитнес-марафон через интернет. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
Ранее источник сообщал, что Чекалину и ее бывшего мужа задержали на 48 часов по подозрению в незаконной валютной операции на сумму более 251 млн рублей.