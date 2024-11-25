Российские студенческие отряды и ЦСКА отправили помощь приграничным регионам

На Всероссийском слете студенческих отрядов состоялась отправка более 10 тонн гуманитарной помощи в приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей. Акция «Щит добра» была организована Российскими студенческими отрядами (РСО) совместно с Центральным спортивным клубом армии (ЦСКА).

«Российские студенческие отряды всегда отвечают на вызовы времени и помогают своей стране там, где требуется помощь. В рамках Всероссийского слета вместе с ЦСКА мы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов. Мы знаем, в какой сложной ситуации они сейчас оказались: среди них и наши соотрядники, друзья, близкие. Мы должны быть рядом друг с другом в такие моменты», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Гуманитарная помощь включает в себя лекарства, продукты питания длительного хранения, одежду, обувь, а также предметы гигиены. Сбор помощи проводился 22 и 23 ноября не только в местах проживания участников слета, но и активистами 32 региональных отделений РСО.

Кроме того, правление РСО выделило 5 млн рублей на оказание помощи, собранные в рамках Дня ударного труда, и 500 тыс. рублей на акцию «Снежный десант РСО» в Белгороде.

Участники студенческих отрядов оказывают адресную помощь участникам СВО и их семьям уже несколько лет. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина отметила, что в рамках слета им удалось собрать и отправить помощь жителям приграничных территорий, поддерживая россиян в зоне боевых действий.

Организаторами акции «Щит Добра» выступили Регби-Клуб ЦСКА и ЦСКА при поддержке ряда организаций. Начальник Центрального спортивного клуба Армии Артем Громов подчеркнул, что помощь необходима людям на оккупированных территориях и границе, и выразил уверенность в победе.