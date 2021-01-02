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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 6 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

    США ввели новые санкции против российского газопровода    2 января 2021, 18:45
    Фото: ANTON VAGANOV/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку?

    США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

    Палата представителей и сенат Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета еще в начале декабря, но действующий президент США Дональд Трамп 23 декабря отказался подписать документ, наложив на него вето. Однако это не помогло. В ответ Конгресс США начал процедуру преодоления президентского вето, и ему это удалось. Новое голосование по проекту 1 января прошло в пользу принятия оборонного бюджета, который вступил в силу.

    К слову, вето Трампа не имело никакого отношения к санкциям против российского газопровода. Его не устроили совершенно иные моменты в оборонном бюджете. Например, сокращение численности американских войск в Афганистане, Южной Корее и Германии или регулирование интернет-пространства, что тоже «зашили» в оборонный бюджет.

    Любопытно, что обе палаты Конгресса сумели преодолеть вето президента впервые за время президентства Дональда Трампа. Ранее он накладывал вето на девять законопроектов.

    Какие же именно новые санкции защиты в оборонный бюджет США? Напомним, что предыдущими санкциями уже запрещено продавать, арендовать или предоставлять суда для прокладки труб на глубине 100 футов (30,48 м) и более при строительстве «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект эти санкции затронуть не успели – к тому времени его уже достроили. А вот по «Северному потоку – 2» они ударили. Трубоукладчики компании Allseas сразу остановили работы, и проект газопровода был заморожен на целый год. Только в декабре 2020 года стройка возобновилась силами «Фортуны» и пока в немецких водах. Работы там не глубоководные, поэтому они не попадают под санкции. Однако ожидается, что следом возобновится укладка труб на датском участке силами и «Фортуны», и «Академика Черского». Завершение этого участка будет означать окончание строительства «Северного потока – 2». Но как только здесь начнутся работы, американские санкции сразу могут быть применены.

    Причем теперь не только в отношении владельцев (в том числе и бывших) судов. Санкции расширены уже не только на суда, укладывающие трубы, но и на другие виды работ. Во-первых, запрещается проводить оценку страховых рисков, страхование или перестрахование, которые необходимы для завершения такого проекта. Во-вторых, запрещается предоставлять услуги, средства и помещения для технологической модернизации или установки сварочного оборудования для судов-трубоукладчиков. В-третьих, запрещается оказывать услуги по испытаниям, инспекции или сертификации, необходимые для завершения строительства и эксплуатации «Северного потока – 2».

    Все эти ограничения давно были известны. Первые два пункта не так страшны. Что касается технологической модернизации трубоукладчиков, то с этим запретом американцы, скорее всего, опоздали. Так как «Фортуна» уже работает в немецких водах, то судно явно готово и не требует никакой технической модернизации. «Академик Черский» с большой долей вероятности тоже успели дооборудовать всем необходимым. В частности, необходимо было настроить судно под укладку труб большего диаметра, что требуется для проекта «Северный поток – 2». До этого оборудование было настроено на укладку труб меньшего диаметра. «Черский» с мая стоял на Балтике в разных портах, то в немецком порту Мукран (где лежат трубы для проекта), то в порту Калининграда. Предполагается, что у России было достаточно времени, чтобы технически подготовить «Академика Черского» для последнего рывка – укладки труб на датском участке. А также подготовиться для последствий принятия санкций после возобновления стройки.

    Со страхованием ситуация сложнее, но, скорее всего, тоже не критичная. Без страховки работы в море невозможны. Остается надеяться, что Москва нашла обход этого санкционного ограничения. Европейские компании в страхе перед США явно откажутся страховать «Фортуну» и «Академика Черского», как только они начнут работы в датских водах. Поэтому европейских страхователей стоило заменить, например, на китайских, которые могут быть смелее, или на некую российскую страховую компанию, которую «не жалко» кинуть в санкционный огонь.

    Россия находится под различными санкциями США и ЕС уже не первый год и довольно неплохо наловчилась действовать в условиях ограничений. Продолжает работу попавший под санкции банк «Россия», в Крыму работают газовые турбины Siemens и т. п.

    «По сути, новые санкции конкретизируют предыдущие. Становится токсичным все, что касается судов, которые будут строить «Северный поток – 2». Но пока это не самые страшные санкции против проекта. Потому что предыдущая формулировка ограничений тоже подразумевала запрет всего, что касается стройки. Фактически ничего нового», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Самым опасным может оказаться третий пункт, который запрещает компаниям оказывать услуги по испытаниям, инспекции или сертификации газопровода. Потому что предыдущие пункты мешают самому процессу достройки газопровода, а вот третий пункт может помешать уже полностью готовому газопроводу быть введенным в коммерческую эксплуатацию.

    Впрочем, у Игоря Юшкова третий пункт пока не вызывает таких опасений. Показателен опыт норвежской компании DNV GL, которая занимается сертификацией оборудования и всего газопровода. В конце ноября эта компания заявила, что частично выходит из проекта «Северный поток – 2», так как испугалась угрозы санкций со стороны США. «Однако эта компания заявила, что не будет сертифицировать только оборудование на судне, но не сам газопровод. Поэтому думаю, что в основном эти ограничения будут касаться пока именно стройки», – поясняет Юшков.

    Хотя он оговаривается, что применение санкций может быть довольно своеобразным. Именно поэтому все компании запрашивают разъяснения санкций у OFAC, который и дает окончательную инструкцию, что можно, а что нельзя. «Думаю, что мы можем увидеть такие запросы от европейских компаний, и тогда все будет окончательно ясно относительно широты запретов», – считает собеседник.

    Пока же Юшков расценивает новые санкции как нестрашные, потому что они касаются только строительства, и они уже, по сути, работают.

    «На стадии строительства все зависит от Газпрома, от нас. Хотим – строим, нарушаем санкции, наши суда попадут под ограничения, это усложнит им в дальнейшем жизнь, но мы достроим трубу»,

    – поясняет эксперт ФНЭБ.

    Другое дело, что в США рассматриваются еще три законопроекта о санкциях против «Северного потока – 2». Они находятся на разной стадии готовности и имеют разное содержание. «Там речь идет не только о стадии строительства, но и о стадии ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации газопровода. Там есть запреты на обслуживание газопровода, что как раз довольно сильно может усложнить жизнь не только Газпрому, но и европейским регуляторам и европейским коммерческим компаниям, которым запрещают обслуживать газопровод. Но Германия обязана поддерживать газопровод, который выходит на ее территорию, в рабочем состоянии даже с точки зрения экологического законодательства, чтобы не было никаких аварий», – говорит Юшков. Поэтому дальнейшая судьба «Северного потока – 2» будет зависеть от того, что будет происходить с другими законопроектами, будут ли там смягчены формулировки.

    Европейские партнеры Газпрома по «Северному потоку – 2» в Европе по-прежнему оказывают ему поддержку. Так, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отметил конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию Австрии в вопросе реализации проекта с участием ведущего энергоконцерна страны OMV.

    «Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели – не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС», – заявил Любинский.

    Глава Uniper Андреас Ширенбек также 31 декабря заявил: он ожидает, что газопровод в скором времени будет достроен. Он высказал надежду на то, что с приходом новой администрации США позиция Штатов по проекту изменится и что трансатлантические отношения снова перерастут в настоящее партнерство.

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