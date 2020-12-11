Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

Взгляд
11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
Разделы

У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшимся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

Перейти в раздел…

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Политтехнолога бен Ладена досрочно освободили из тюрьмы в США
    Систему онлайн-касс задействуют для контроля за ценами на продукты Онищенко объяснил решение AstraZeneca использовать компоненты «Спутника V» На Украине призвали «отселить» из Крыма «лояльных» и забрать полуостров силой Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф детскому хоспису
    Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2» ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в мире на 60% Власти Нью-Йорка закрыли кафе и рестораны Вирусолог опроверг опасный миф о коронавирусе
    В кафе и отели Подмосковья на новогодние каникулы не пустят без теста на COVID Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным МИД Ирана вызвал посла Турции после стихотворения Эрдогана Диетологи раскрыли секреты приготовления дешевых новогодних салатов

    рост цен


    Космонавтам предложили поднять зарплаты

    вынужденная трансформация


    Захарова рассказала о личной трагедии

    мнение эксперта


    Одним «Цирконом» можно потопить целую авианосную группу США

    Видео

    иск в Верховный суд


    Трамп получил шанс стать последним президентом США

    мировой тренд


    У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

    южный кавказ


    Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

    Вакцина «Спутник V»


    Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

    новая угроза


    Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию

    важнейший игрок


    Евгений Крутиков: Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    общая борьба


    Ирина Алкснис: В кризисы общество важнее социальных технологий

    еще не вечер


    Владимир Можегов: Трамп наносит ответный удар

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

    Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2» наперекор санкциям США    11 декабря 2020, 22:00
    Фото: OLIVER DENZER/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Одиссея российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», чьи названия узнала вся страна, похоже, окончена. Несмотря на санкции США, Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2». Пока только в немецких водах, но эксперты уверены, что следом укладка труб стартует и на основном недостроенном участке – в водах Дании. Когда же будет достроен газопровод?

    Строительство «Северного потока – 2» возобновилось спустя год после введения американских санкций в декабре 2019 года. Официально речь идет об укладке труб в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи «Фортуна». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2.

    О том, что стройка возобновится в водах Германии, говорилось еще на прошлой неделе. Утром 11 декабря «Фортуна» приблизилась к месту строительства газопровода, и теперь старт дан официально.

    Все разрешения получены, «Фортуна» уложит участок газопровода в 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 метров. О дальнейших строительных работах на морском участке пообещали сообщить дополнительно.

    Акции Газпрома уже отреагировали на новости. Ценные бумаги на Мосбирже выросли на 3,48% и в моменте достигали отметки 199,67 рублей за акцию.

    «Теперь главная интрига состоит в том, пойдет ли «Фортуна» после завершения работ в немецкой акватории достраивать датский участок газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, на прокладку труб на 2,6 км много времени не потребуется – три–пять дней. После чего по движению судна станет понятно, продолжит ли «Фортуна» работы, но уже в датской акватории.

    Почти нет сомнений, что следом – примерно через неделю – может возобновиться укладка труб в акватории Дании. Именно оттуда в прошлом году после введения американских санкций ушли трубоукладчики швейцарской компании Allseas. С того момента стройка была заморожена.

    В датской акватории осталось проложить две нитки труб, идущих параллельно друг другу, общей длиной почти в 130 км. На одной нитке осталось работ на 40 км, на другой – около 90 км. Дело в том, что до санкций одну нитку укладывало судно Pioneering Spirit – это самый быстрый трубоукладчик в мире, а вторую нитку – более медленный трубоукладчик Solitaire. Отсюда такая разница.

    Юшков считает, что логичней было бы пустить «Фортуну» укладывать трубы на короткий участок, а «Академик Черский» отправить на более длинный участок работ, так как он может справиться с ним быстрее. Если два трубоукладчика выйдут на датский участок и будут работать одновременно, то достроить «Северный поток – 2» вполне можно будет за полтора месяца при условии хорошей погоды и отсутствии других препятствий, считает Юшков.

    Впрочем, не исключен и второй сценарий развития событий. «Фортуна» будет работать только в немецких водах, а в датской акватории все работы на себя возьмет «Академик Черский». В этом случае окончание строительства может растянуться на три–четыре месяца, считает эксперт.

    Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что, скорее всего, газопровод «Северный поток – 2» будет достроен в течение нескольких месяцев, это зависит от логистики, технической возможности трубоукладчиков и погоды.

    Впрочем,

    для Газпрома уже не так важно, когда закончить стройку – через полтора или три месяца, принципиально именно достроить.

    Если «Фортуна» не пойдет работать в датских водах, то, скорее всего, сможет избежать попадания под санкции. Дело в том, что работы в немецких водах, по идее, не подпадают под санкции США от декабря 2019 года. В них речь идет о запрете на глубоководную укладку труб на глубине свыше 30 м. А в немецкой акватории работы будут вестись на глубине до 30 м.

    Если достраивать «Северный поток – 2» в водах Дании будут оба трубоукладчика, то санкций им не избежать. Как только начнутся работы, эти суда – «Фортуна» и «Академик Черский» – сразу попадают под санкции от декабря 2019 года и становятся «токсичными».

    «Какой вариант выберет Газпром, пока не понятно. Он ничего не говорит. Все предыдущие заявления и от немецкого регулятора, и от оператора «Северного потока – 2» касались исключительно возобновления стройки на немецком участке. Однако «Академик Черский» явно к чему-то готовится. Я полагаю, что к работам на датском участке», – считает Юшков.

    Трубоукладчик «Академик Черский» продолжает стоять на границе акватории России и Литвы в районе Куршской косы. Там же стоит судно снабжения «Финвал», недавно стояла и «Умка», которая быстро идет в немецкий порт Мукран, вероятно, за новой порцией труб. В Мукране находится логистический центр проекта и необходимые для укладки трубы.

    К этой операции подключился также корабль «Иван Сидоренко», который пришел в Мукран, и теперь стоит там. До этого судно долго стояло вместе с кораблем «Остап Шеремета» в Калининграде. Последнее судно – пока единственное, которое никуда не двигается, а по-прежнему стоит в Калининграде «в засаде».

    «Скоро мы все-таки увидим возобновление строительства в датской акватории. Через три–пять дней по движениям судов станет понятно, по какому сценарию пойдет строительство»,

    – говорит Юшков.

    Для понимания: рядом с «Фортуной» в Балтийском море расположены буксир «Катунь», снабженец «Балтийский исследователь» и якорезаводчик «Умка», который накануне покинул Куршскую косу. Также рядом с ними находятся немецкие Krebs Geo и Antares, которые обеспечивают безопасность работ и охранную зону в 1,25 мили, которую установил немецкий регулятор.

    Как только работы начнутся на глубоководном участке, российские трубоукладчики сразу попадут под санкции от декабря 2019 года. Скорее всего, суда снабжения ждет та же участь, потому что они оказывают услуги по достройке.

    «Вопрос в том, как далеко будет передаваться токсичность трубоукладчиков – как круги по воде или нет? Есть два возможных направления. Первое – токсичность может распространиться по цепочке собственников. «Фортуна» и «Академик Черский» сменили собственников и теперь принадлежат непонятным структурам. Перейдут ли санкции на «Газпром флот», как предыдущего собственника «Академика Черского»? Пойдут ли они дальше и коснутся самого «Газпрома»? Это самый негативный сценарий, который может произойти», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Второе направление распространение сакнционной токсичности – в сторону контрагентов. Попадут ли под санкции портовые структуры, которые оказывают услуги судам снабжения? «В санкциях это четко не прописано, поэтому многое будет зависеть от трактовки санкций OFAC Минфина США», – говорит Юшков.

    Более того, пока «Северный поток – 2» будет строиться, против него примут новые санкции. В частности, конкретизирующие предыдущие санкции ограничения, будут снова зашиты в оборонный бюджет США. «А вот более расширенные санкции, которых боятся европейцы, продолжают обсуждать в виде законопроектов, которые находятся на разной стадии готовности. Думаю, по бюрократической инерции эти санкции еще долго будут принимать. Возможно, газопровод уже достроим, а санкции будут продолжать принимать», – не исключает Юшков.

    Приход в Белый дом Байдена вряд ли что-то кардинально изменит в этом плане. Поэтому с выборами в США и новым президентом не стоит связывать начавшиеся работы, считает собеседник.

    А к возобновлению стройки так долго шли из-за юридических и технических причин. Надо было получить все разрешения на строительство с учетом особенностей новых судов. Кроме того, потребовалось модернизировать оборудование «Академика Черского», чтобы он мог укладывать трубы большего диаметра, которые используются в проекте. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •