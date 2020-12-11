Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

Одиссея российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», чьи названия узнала вся страна, похоже, окончена. Несмотря на санкции США, Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2». Пока только в немецких водах, но эксперты уверены, что следом укладка труб стартует и на основном недостроенном участке – в водах Дании. Когда же будет достроен газопровод?

Строительство «Северного потока – 2» возобновилось спустя год после введения американских санкций в декабре 2019 года. Официально речь идет об укладке труб в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи «Фортуна». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2.

О том, что стройка возобновится в водах Германии, говорилось еще на прошлой неделе. Утром 11 декабря «Фортуна» приблизилась к месту строительства газопровода, и теперь старт дан официально.

Все разрешения получены, «Фортуна» уложит участок газопровода в 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 метров. О дальнейших строительных работах на морском участке пообещали сообщить дополнительно.

Акции Газпрома уже отреагировали на новости. Ценные бумаги на Мосбирже выросли на 3,48% и в моменте достигали отметки 199,67 рублей за акцию.

«Теперь главная интрига состоит в том, пойдет ли «Фортуна» после завершения работ в немецкой акватории достраивать датский участок газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, на прокладку труб на 2,6 км много времени не потребуется – три–пять дней. После чего по движению судна станет понятно, продолжит ли «Фортуна» работы, но уже в датской акватории.

Почти нет сомнений, что следом – примерно через неделю – может возобновиться укладка труб в акватории Дании. Именно оттуда в прошлом году после введения американских санкций ушли трубоукладчики швейцарской компании Allseas. С того момента стройка была заморожена.

В датской акватории осталось проложить две нитки труб, идущих параллельно друг другу, общей длиной почти в 130 км. На одной нитке осталось работ на 40 км, на другой – около 90 км. Дело в том, что до санкций одну нитку укладывало судно Pioneering Spirit – это самый быстрый трубоукладчик в мире, а вторую нитку – более медленный трубоукладчик Solitaire. Отсюда такая разница.

Юшков считает, что логичней было бы пустить «Фортуну» укладывать трубы на короткий участок, а «Академик Черский» отправить на более длинный участок работ, так как он может справиться с ним быстрее. Если два трубоукладчика выйдут на датский участок и будут работать одновременно, то достроить «Северный поток – 2» вполне можно будет за полтора месяца при условии хорошей погоды и отсутствии других препятствий, считает Юшков.

Впрочем, не исключен и второй сценарий развития событий. «Фортуна» будет работать только в немецких водах, а в датской акватории все работы на себя возьмет «Академик Черский». В этом случае окончание строительства может растянуться на три–четыре месяца, считает эксперт.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что, скорее всего, газопровод «Северный поток – 2» будет достроен в течение нескольких месяцев, это зависит от логистики, технической возможности трубоукладчиков и погоды.

Впрочем,

для Газпрома уже не так важно, когда закончить стройку – через полтора или три месяца, принципиально именно достроить.

Если «Фортуна» не пойдет работать в датских водах, то, скорее всего, сможет избежать попадания под санкции. Дело в том, что работы в немецких водах, по идее, не подпадают под санкции США от декабря 2019 года. В них речь идет о запрете на глубоководную укладку труб на глубине свыше 30 м. А в немецкой акватории работы будут вестись на глубине до 30 м.

Если достраивать «Северный поток – 2» в водах Дании будут оба трубоукладчика, то санкций им не избежать. Как только начнутся работы, эти суда – «Фортуна» и «Академик Черский» – сразу попадают под санкции от декабря 2019 года и становятся «токсичными».

«Какой вариант выберет Газпром, пока не понятно. Он ничего не говорит. Все предыдущие заявления и от немецкого регулятора, и от оператора «Северного потока – 2» касались исключительно возобновления стройки на немецком участке. Однако «Академик Черский» явно к чему-то готовится. Я полагаю, что к работам на датском участке», – считает Юшков.

Трубоукладчик «Академик Черский» продолжает стоять на границе акватории России и Литвы в районе Куршской косы. Там же стоит судно снабжения «Финвал», недавно стояла и «Умка», которая быстро идет в немецкий порт Мукран, вероятно, за новой порцией труб. В Мукране находится логистический центр проекта и необходимые для укладки трубы.

К этой операции подключился также корабль «Иван Сидоренко», который пришел в Мукран, и теперь стоит там. До этого судно долго стояло вместе с кораблем «Остап Шеремета» в Калининграде. Последнее судно – пока единственное, которое никуда не двигается, а по-прежнему стоит в Калининграде «в засаде».

«Скоро мы все-таки увидим возобновление строительства в датской акватории. Через три–пять дней по движениям судов станет понятно, по какому сценарию пойдет строительство»,

– говорит Юшков.

Для понимания: рядом с «Фортуной» в Балтийском море расположены буксир «Катунь», снабженец «Балтийский исследователь» и якорезаводчик «Умка», который накануне покинул Куршскую косу. Также рядом с ними находятся немецкие Krebs Geo и Antares, которые обеспечивают безопасность работ и охранную зону в 1,25 мили, которую установил немецкий регулятор.

Как только работы начнутся на глубоководном участке, российские трубоукладчики сразу попадут под санкции от декабря 2019 года. Скорее всего, суда снабжения ждет та же участь, потому что они оказывают услуги по достройке.

«Вопрос в том, как далеко будет передаваться токсичность трубоукладчиков – как круги по воде или нет? Есть два возможных направления. Первое – токсичность может распространиться по цепочке собственников. «Фортуна» и «Академик Черский» сменили собственников и теперь принадлежат непонятным структурам. Перейдут ли санкции на «Газпром флот», как предыдущего собственника «Академика Черского»? Пойдут ли они дальше и коснутся самого «Газпрома»? Это самый негативный сценарий, который может произойти», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Второе направление распространение сакнционной токсичности – в сторону контрагентов. Попадут ли под санкции портовые структуры, которые оказывают услуги судам снабжения? «В санкциях это четко не прописано, поэтому многое будет зависеть от трактовки санкций OFAC Минфина США», – говорит Юшков.

Более того, пока «Северный поток – 2» будет строиться, против него примут новые санкции. В частности, конкретизирующие предыдущие санкции ограничения, будут снова зашиты в оборонный бюджет США. «А вот более расширенные санкции, которых боятся европейцы, продолжают обсуждать в виде законопроектов, которые находятся на разной стадии готовности. Думаю, по бюрократической инерции эти санкции еще долго будут принимать. Возможно, газопровод уже достроим, а санкции будут продолжать принимать», – не исключает Юшков.

На эту тему

Приход в Белый дом Байдена вряд ли что-то кардинально изменит в этом плане. Поэтому с выборами в США и новым президентом не стоит связывать начавшиеся работы, считает собеседник.

А к возобновлению стройки так долго шли из-за юридических и технических причин. Надо было получить все разрешения на строительство с учетом особенностей новых судов. Кроме того, потребовалось модернизировать оборудование «Академика Черского», чтобы он мог укладывать трубы большего диаметра, которые используются в проекте.