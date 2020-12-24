Кремль оценил способность санкций США остановить «Северный поток – 2»

Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут усложнить его реализацию, однако окончание проекта в интересах России и ее европейских партнеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, вот эти рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить», – ответил Песков на вопрос о механизмах, существующих у США для остановки «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован и «финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

На вопрос о том, успеет ли администрация действующего президента США остановить проект, представитель Кремля подчеркнул, что в Москве «не склонны гадать на кофейной гуще». «У нас есть свои задачи, мы их решаем», – отметил Песков.

Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом.

В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.