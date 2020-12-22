Завершено строительство сухопутной части «Северного потока – 2»

Строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2» завершено, она готова к вводу, сообщила заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ», – приводит ее слова ТАСС.

«Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее», – добавила Бурмистрова.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.