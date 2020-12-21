В Кремле нашли лучший ответ на противодействие «Северному потоку – 2»

Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта «Северный поток – 2», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. При этом сенат конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Между тем на прошлой неделе стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится течение нескольких месяцев.