США собрались ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2», передает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, новые меры будут готовы «в ближайшем будущем», передает ТАСС.

Источники отказались комментировать Reuters, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.

Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат «добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие [в проекте]», передает РИА «Новости».

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом.

В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.