Путин оценил необходимость «Северного потока – 2» для Европы

«Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Северный поток – 2» – это абсолютно очевидная вещь – выигрышный, выгодный [проект] для экономики Европы в целом и для Германии в частности. Потому что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств» – пояснил Путин.

Он подчеркнул, что «Северный поток –2» соответствует интересам Европы и Германии.

Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».

«Надеюсь, что новая администрация [США] отнесется с уважением к своим партнерам, союзникам, и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на международных рынках», – сказал Путин.

«Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки – 165 (км) что ли. Все, он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», – рассказал Путин о ходе строительства проекта.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. При этом Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».