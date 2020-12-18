Трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил владельца

Трубоукладчик «Фортуна», который недавно приступил к строительству участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, вновь поменял собственника, сообщили СМИ.

По информации РБК, обновленная запись в Российском международном реестре судов указывает, что владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Баржа «Фортуна» перешла от одного российского микропредприятия к другому – с одним сотрудником в штате.

Ранее собственником значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года. Новая смена собственника произошла на фоне возможного ужесточения санкций США против «Северного потока – 2».

Ранее Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Между тем на прошлой неделе стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.