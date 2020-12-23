Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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    Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

    Уникальный 2020 года оставил след в истории нефти и газа    23 декабря 2020, 22:15
    Фото: Михаил Краснов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события.

    В 2020 году произошло уникальное событие: нефть впервые в истории получила отрицательное значение. Американская нефть WTI с поставкой в мае стала стоить 20 апреля минус 37,63 долларов за баррель. Такое сложно было себе представить, но в одночасье нефти стало так много, что не покупателям, а продавцам пришлось доплачивать за ее продажу. Такой нонсенс произошел потому, что из-за локдауна нефть стала никому не нужна, и ее уже просто негде стало хранить. Танкеры у американского побережья были забиты топливом.

    Еще одно интересное событие произошло сразу после этого ухода цен ниже нуля – была заключены новая сделка ОПЕК+, но в необычном формате. Так сильно экспортеры еще никогда не сокращали искусственно добычу нефти. «В предыдущую сделку с ОПЕК от 2016 года Россия вошла очень удачно. Мы тогда достигли исторического рекорда по объему производства нефти, и именно этого уровня взяли обязательства по сокращению добычи. Поэтому для нас это был комфортный объем. А в сделке 2020 года мы физически сократили добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки», – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    На газовом рынке Европы и Азии цены так же в этом году показали рекордные минимумы. Причем, европейский рынок в этом плане оказался еще более провальным. Потому что кроме теплой зимы 2019-2020 годов и падение спроса из-за пандемии на европейском рынке прибавилось еще несколько дополнительных негативных факторов.  А именно: Европа и Газпром закачали рекордное количество газа в подземные хранилища, так как готовились к газовой войне с Украиной. И транзит газа через Украину не прерывался, так как был подписан новый транзитный контракт. Ко всему прочему, на европейский рынок хлынули большие объемы подешевевшего СПГ. Поэтому локдаун стал нокаутом.

    «На газовом рынке Европа в 2020 году случился идеальный шторм», - говорит Юшков. Тысяча кубометров газа на спотовом рынке Европы падала в апреле до минимума в 34 долларов. Это колоссальное падение цены. В мае цена экспорта российского газа опускалась до 94 долларов за тысячу кубов, что ниже цены безубыточности. По оценке агентства Fitch, цена безубыточности российского газа составляет около 100 долларов тысячу кубов. Средняя стоимость газа в Европе с апреля по октябрь составила всего 82 доллара.

    Российские игроки рынка тяжело пережили столь сильные ценовые обвалы и сокращение объемов экспорта на фоне пандемии. Вместо прибыли в этом году они все подсчитывают свои убытки. Это привело к рекордным потерям доходов бюджета России. Нефтегазовые доходы России упали за три квартала на 36%, посчитали в НИУ ВШЭ. Поступления от продажи нефти и газа составили лишь 6 трлн рублей.

    Еще одно важное событие 2020 года. Если в конце 2019 года из-за американских санкций строительство «Северного потока-2» остановилось, то в декабре 2020 года оно было возобновлено. Чтобы подготовится к разморозке стройки, потребовался целый год. Практически вся Россия следила за почти кругосветной одиссеей «Академика Черского» и «Фортуны», которые неожиданно стали главными претендентами оказаться под санкциями. «Фортуна» уже начала класть трубы в немецкой акватории, и эксперты уверены, что в январе на передовую выйдет и «Академик Черский». Эти два судна, вероятно, будут вместе класть трубы в датских водах. Это последний участок проекта. Когда именно стройка закончится – в первом квартале или к лету 2021 года – уже не так и важно. Теперь главное – достроить. Потом придется решать новые проблемы, которые уже известны и которые, наверняка, еще появятся.  

    «Некоторые высказывали мнение, что это все показуха, никакого строительства не будет. Но возобновление работ в немецких водах это опровергает. Газпром сделает все от него зависящее, чтобы завершить этот проект»,

    - уверен Юшков.

    «Сила Сибири» в 2020 году отработала полностью год. Это исторический контракт, который был подписан между Россией и Китаем в 2014 году. Тогда в условиях начала санкционного давления на Россию эта неожиданная сделка стала шокирующим для Запада в геополитическом плане.

    Однако в СМИ появились публикации о том, что в Восточной Сибири – ресурсной базы для «Силы Сибири» - якобы нет газа, поэтому Газпром экстренно собирается построить «Силу Сибири-2», чтобы спасти первый контракт с Китаем. Однако Юшков считает, что эта ситуация слишком преувеличена, и является элементом аппаратной войны тяжеловесов энергетики. В первом полугодии Китай отбирал меньше по газопроводу газа, но лишь потому, что контрактная цена была выше, чем на рынке. Но во втором полугодии ситуация изменилась, и Пекин уже более активно отбирает российский газ. Сейчас для Китая так выгодно.

    Газовый провал 2020 года – это потеря доли Газпрома на некогда втором после Германии рынке в Европе. Речь идет о падении поставок на турецкий рынок. Здесь кроме общеевропейских негативных тенденций прибавились еще две. Во-первых, в конце 2019 года началась эксплуатация газопровода Tanap, Турция начала закупать азербайджанский газ. Во-вторых, на рынке появилось много дешевого СПГ. Анкара сделала выбор в пользу сокращения закупок российского газа, чтобы выбить у Газпрома существенную скидку при заключении в 2020 года новых контрактов с турецкими компании, добавляет Юшков. Вернуть прежние объемы поставок на турецкий рынок, по его мнению, будет сложно. Многое будет зависеть еще от того, как будет чувствовать себя турецкая экономика, которая переживает непростые времени.

    «Свой первый год отработал «Турецкий поток». Но газа для Турции не хватало даже для загрузки одной трубы. Приходилось останавливать то «Турецкий поток», то «Голубой поток», но последний, конечно, чаще, та как он уже самортизирован», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Впрочем, даже в этом потоке нескончаемых негативных трендов можно найти парочку положительных моментов. Во-первых, цены и на нефть, и на газ к концу года все-таки восстановились. Brent колеблется в районе 50-55 долларов за баррель, а тысяча кубометров газа в Европе на спотовом рынке выросла уже до нового рекорда в 220 долларов. На стороне Газпрома играет явно сама природа. Спотовая цена газа в Европе растет в преддверии нового понижения температуры воздуха.

    Несмотря на санкции США, Россия, судя по всему, оказалась технически в состоянии завершить «Северный поток-2». А экспорт энергоресурсов – это важная доходная часть российской экономики.

    Еще один положительный момент. Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета.

    Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. Начиная с 2005 года доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета была неизменно выше – в коридоре от 36% до 51%. «Это две стороны одной медали. Зависимость, конечно, снизилась, но что-то мне подсказывает, что лучше бы эта зависимость оставалась бы. Зато денег больше было бы», - считает собеседник.

    Положительный момент заключается также в том, что после тяжелого 2020 года есть ожидания на более спокойный новый год. В 2021 году процесс восстановления должен продолжиться. Если, конечно, ограничения снизятся и передвижения по миру возобновятся. 

    Точно одно: в новом году скучно не будет. Во-первых, Россию определенно ждут санкции из-за продолжения строительства «Северного потока-2». Во-вторых, ЕС обещает в новом году активно менять климатическую политику, и уже летом может ввести углеродный налог для импортированных товаров. И американский СПГ пострадает от этого в первую очередь из-за большого углеродного следа. «Все считают, что за планету боремся. А в 2021 году мы увидим, что эта история про деньги, а не только про климат», - заключает Юшков. 


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