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23 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

Евросоюз «инстинктивно давит на санкционную «кнопку», заявили в МИД России YVES HERMAN/REUTERS
Евросоюз, вопреки предостережениям главы МИД Сергея Лаврова, объявил о планах ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, в ЕС намерены перейти к трехступенчатой модели отношений с Москвой. В чем заключается суть этой модели, кого именно могут затронуть новые санкции и чем это обернется для российско-европейских отношений? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

    Евросоюз «инстинктивно давит на санкционную «кнопку», заявили в МИД России    23 февраля 2021, 19:00
    Фото: YVES HERMAN/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Евросоюз, вопреки предостережениям главы МИД Сергея Лаврова, объявил о планах ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, в ЕС намерены перейти к трехступенчатой модели отношений с Москвой. В чем заключается суть этой модели, кого именно могут затронуть новые санкции и чем это обернется для российско-европейских отношений?

    22 февраля Совет министров иностранных дел стран-членов ЕС согласовал новые ограничения против России. «В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, – заявил еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель. – Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю».

    Послали сигнал

    Сами министры были настроены по-боевому. Почти две недели европейские СМИ и политики муссировали мысль о том, что Россию нужно примерно наказать. Во-первых, из-за посадки блогера Алексея Навального (которого в ЕС считают лидером российской оппозиции). Во-вторых, из-за провала визита Жозепа Борреля в Москву. Поведение представителей властей РФ во время этого визита было интерпретировано министрами иностранных дел ЕС как «ясный знак того, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС, а, наоборот, ищет конфронтации и желает разрыва отношений с Евросоюзом».

    Сам Навальный и его сторонники призывали ЕС наказать Москву введением санкций против российских бизнесменов. Страны Восточной Европы предлагали еще борее радикальные варианты – похоронить «Северный поток – 2». Однако ни одно из этих предложений не было принято.

    Поклонникам Навального заявили, что бизнесменов в списках не будет, поскольку эти граждане ничего не совершали. «Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», – пояснил Боррель. Сполох справедливости в решении Евросоюза объясняется просто: Брюссель опасался, что Москва примет удар по топ-бизнесменам не как персональные, а как секторальные экономические санкции – и тогда исполнит недавний ультиматум Сергея Лаврова (говорившего о разрыве отношений между Россией и ЕС в случае принятия последним чувствительных санкций против РФ).

    Предложения самопровозглашенных могильщиков «Северного потока – 2» тоже было отвергнуто. «Несколько стран указали, что считают это неуместным, поскольку речь идет об энергетических вопросах и не следует подвергать санкциям, как сказал кто-то, 150 европейских компаний и вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии», – пояснила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Санкционные решения в ЕС принимаются, напомним, консенсусом.

    В итоге Евросоюз смог достичь этого консенсуса лишь по вопросу о введении персональных санкций (запрет поездок в ЕС, запрет владеть там счетами и собственностью) против российских чиновников, которые якобы ответственны за заключение «берлинского пациента». Полный список никто не называет, однако, по ряду утечек, в него попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников и командующий Нацгвардии Виктор Золотов. То есть те люди, которым и без того крайне нежелательно иметь собственность за рубежом.

    Западные правозащитники, конечно, критикуют Брюссель за такой санкционный минимализм, однако евросоюзовские чиновники и политики уверяют: Европа ответила достойно, как надо. «ЕС послал четкий сигнал в Москву. Совет министров иностранных дел стран-членов ЕС объединился в поддержку политики ЕС в отношении России. Навальный и все другие незаконно задержанные люди должны быть освобождены. Достигнуто важное соглашение о том, что ЕС введет дополнительные санкции», – заявила Анн Линде, дав понять, что вопрос о санкциях не закрыт.

    Сосуществование должно быть правильным

    На ваш взгляд

     
    Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?




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    Но он и не может быть закрыт до тех пор, пока ЕС не поймет, как ему дальше жить с Россией. И этот вопрос министры тоже обсуждали. «Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, решил действовать так, будто он противник», – говорит Жозеп Боррель.

    Конечно, Россия не действует как противник – скорее, как защищающаяся сторона. Москва не нападает на Европу, не двигает свои военно-политические блоки к центру Евросоюза, не угрожает превратить Брюссель в море огня и не пытается навязать европейским странам свой образ жизни, ценности, свои взгляды на окружающий мир. Однако господин Боррель прав – необходимо определить модель, которая позволит избежать конфронтации между соседями.

    И казалось бы, не надо изобретать велосипед – достаточно лишь применить к российско-европейским отношениям модель сосуществования, использовавшуюся не раз и не два в истории. Модель основана на простейших принципах: невмешательство во внутренние дела, уважение национальных границ и суверенитета, учет интересов, равноправие, упор (с учетом проблемных политических отношений) на публичную дипломатию и налаживание экономических связей.

    Москва к такой модели давно готова, а вот Евросоюз не готов – Брюссель не собирается ни отказываться от менторского тона в разговоре с Кремлем, ни от восприятия России как «недостойного» партнера. Поэтому министры иностранных дел стран-членов ЕС предложили другую модель, далекую от принципов сосуществования. «Она основывается на трех действиях. Противодействие, когда Россия нарушает права человека. Сдерживание, когда, например, есть дезинформация и кибератаки. Вовлечение в диалог там, где у нас есть интересы», – говорит Жозеп Боррель.

    К этой трехступенчатой формуле есть множество вопросов. Почему нужно заниматься противодействием в ситуации, когда взаимоотношения российской власти и ее граждан воспринимаются ЕС как нарушения прав человека (см. дело Навального)? В каком месте тут находится уважение суверенитета, являющееся базовым для любой системы сосуществования? Как можно заниматься сдерживанием России в ответ на кибератаки, если даже не доказано, что кибератаками занималась Россия? Как можно заниматься сдерживанием России в ответ на дезинформацию, если под дезинформацией европейские страны понимают проявление свободы слова в российских изданиях, право на альтернативную точку зрения и ее озвучивание? И главный вопрос –

    в ЕС искренне считают, что Москва собирается вести с Европой диалог «по вопросам, представляющим общий интерес» на фоне европейской политики сдерживания и вмешательства во внутренние дела РФ?

    Да, есть шанс, что Евросоюз сможет пройти по очень тонкому лезвию ножа – с одной стороны, говорить о сдерживании и противостоянии (на радость Вашингтонскому обкому), а с другой – воплощать это сдерживание и противостояние исключительно в форме персональных санкций. Этакие шоу-удары по типу тех, что Москва и Вашингтон устраивали в Сирии, когда американцы в ответ на «применение Асадом химического оружия» били по заранее очищенным от сирийских войск базам и позиционировали это как удары возмездия. Однако удержаться на этом лезвии будет очень непросто (особенно на фоне крайне низкого качества европейских элит), и не исключено, что в какой-то момент ультиматум Сергея Лаврова о разрыве российско-европейских отношений будет все-таки исполнен.

    И это будет хорошо – ведь тогда отношения между Москвой и Брюсселем окажутся на грани пропасти. Иногда для того, чтобы протрезветь, нужно посмотреть в пропасть и ужаснуться. Да, иногда в эту пропасть можно рухнуть (что и произошло с европейскими империями в 1914 году, когда ни у кого не хватило воли сделать шаг назад), однако в 1962 году, во время Карибского кризиса, все протрезвели и начали диалог.

    Да, это не лучший способ вбить в головы отдельных европейских чиновников мысли о прагматизме – но что делать, если других вариантов уже не осталось.

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