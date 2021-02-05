Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

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5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Макрону нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим. Считалось, что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Подробности...

Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Как воссоединить Грузию

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Как снять санкции с «Северного потока – 2»

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    Петр Акопов

    Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		5 февраля 2021, 18:11

    Бурная реакция Европы на посадку Навального – это проблема не для России, а для самой Европы. Ведь будущее Европейского союза зависит от отношений с Россией – эту банальность не устают повторять самостоятельные и реалистично мыслящие европейские политики. Никакой русофилии в этом нет, только трезвый прагматический расчет.

    Если Европа не может самостоятельно регулировать свои отношения с восточным соседом, то о какой независимом и сильном Евросоюзе может идти речь? Понятно, что для европейских атлантистов сама постановка вопроса о независимом ЕС непозволительна – только единый Запад, только атлантический проект. Мы уже привыкли, что европейско-российские отношения стали заложником «атлантической солидарности» и зависят от того, насколько европейцы готовы расширять свою автономность от США. История с «Северным потоком – 2» стала хорошей проверкой на стремление к самостоятельности, потому что за сохранение этого совместного европейско-российского проекта выступает даже та часть атлантистов, которая не ставит под сомнение союз с США.

    Просто они исходят из того, что сильная Европа нужна в любом случае. Ведь может так получиться, что ей придется заменить собой Америку в качестве ядра атлантического проекта (если в Штатах со временем все-таки победят неоизоляционисты, которые вслед за Трампом будут видеть в ЕС конкурента, а не младшего партнера по атлантическому проекту).

    То есть для того, чтобы защищать «Северный поток – 2», европейцу не нужно даже быть приверженцем идеи «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, антиатлантистом и евразийцем, русофилом или сторонником оси «Берлин – Москва – Пекин». Ему нужно просто стремиться к построению сильной и самостоятельной Европы. Германские элиты, при всем давлении со стороны как англосаксонских, так и местных радикальных атлантистов, в целом выдерживают экзамен на самостоятельность. Нет никаких сомнений в том, что большинство влиятельных немецких политиков не собирается отказываться от трубопровода, то есть от суверенитета и европейского лидерства. Берлин хочет пока что сохранить геополитическую и военную зависимость от США, но при этом продолжить строительство единой Европы под своим руководством.

    И в этот момент неожиданно подал голос Париж. Франция, которая при Эммануэле Макроне постоянно подчеркивает важность стремления к европейской автономии, к переосмыслению отношений с Россией (то есть выстраиванию стратегии перехода от конфронтации к взаимодействию), вдруг заявляет, что она против «Северного потока – 2». Не устами Макрона, но через госсекретаря по европейским делам в МИД Франции. В эфире радиостанции France Inter Клеман Бон, отвечая на вопрос о санкциях ЕС за «отравление» и арест Навального, заявил: «мы уже вводили санкции, и мы могли бы ввести еще, но мы должны признать, что этого недостаточно».

    Фото: Panoramic/Global Look Press

    «Я думаю, что вариант с «Северным потоком» можно рассмотреть. Сегодня решение за немцами, потому что газопровод идет в Германию. Мы же всегда говорили, что у нас очень большие сомнения насчет этого проекта», – сказал он. На уточняющий вопрос, выступает ли Франция за отказ от проекта газопровода, Бон ответил: «Да, действительно, и мы говорили об этом раньше». Насчет «всегда говорили» – это, мягко говоря, преувеличение. Раньше были только неофициальные утечки на эту тему. В любом случае Париж не имеет возможности повлиять на немецкое решение, но новая позиция важна в контексте внутриевропейских отношений.

    Зачем вообще Франции выступать против «Северного потока – 2», ведь даже в начале 80-х, в годы куда более жесткого глобального американо-советского противостояния, французы не отказались от газовых контрактов с Москвой и строительства нового газопровода? И вместе с немцами очень жестко отстаивали свои интересы против американского давления, в том числе и санкционного. Может быть, причина в том, что тогда французские компании и деньги активно участвовали в строительстве «Уренгой – Помары – Ужгород», а сейчас их там нет? Но французы есть в «Северном потоке – 2», более того, у компании Engie (на четверть принадлежащей государству) в проекте десятипроцентная доля. Да, Франция не нуждается в этом газопроводе так сильно, как Германия, но у нее множество других энергетических проектов с Россией. Так зачем ей портить отношения с Москвой?

    Разгадка проста: Париж вовсе не собирается (не говоря уже о том, что и не может) закрывать «Северный поток – 2». Франция высказывается против него как раз потому, что понимает: он в любом случае будет достроен. Франция просто хочет активней участвовать в большой игре, в которой трубопровод стал важной картой. У Макрона две цели: ослабить германское лидерство (потенциально превращающееся в гегемонию) в ЕС и стать главным переговорщиком с США от лица Европы. Для этого и нужны все эти «беспокойства» по поводу газопровода.

    Если раньше в рамках ЕС недовольство «Северным потоком – 2» выражали в основном только поляки и прибалты, то присоединение к ним Франции усилит давление на Германию: позволит умерить амбиции немцев и выбить из них уступки по другим темам. Ну и сами претензии Макрона на лидерство в ЕС станут, как ему кажется, более весомыми.

    Новая американская администрация уже готовит встречу Байдена и Меркель, на которой вполне может быть достигнута договоренность о размене. Американцы откажутся от санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке – 2», в обмен на то, что европейцы обязуются жестко увязать свои отношения с Россией с ситуацией на Украине (в том числе и сохранением транзита российского газа в Европу через нее). Дело тут не только и не столько в этой конкретной договоренности, сколько во всем комплексе европейско-американских отношений: Макрон не хочет отдавать право на диалог с Америкой Меркель. Тем более что ей все равно скоро уходить – уже осенью в Берлине будет новый канцлер. Поэтому изначально выстраивать отношения с Байденом от лица Европы должен именно Макрон, так он считает. Тем более что в новой американской администрации за внешнюю политику отвечает парижанин Блинкен, с которым можно говорить на одном языке.

    Амбиции Макрона изначально не соответствовали его возможностям. И чем дальше, тем это заметнее. Но сейчас у него открывается окно возможностей – сентябрьские выборы в Германии не только приведут к смене канцлера – может смениться и правящая коалиция. То есть германским элитам придется потратить некоторое время на согласование своих внешнеполитических позиций. Ну и новый канцлер (кто бы из двух вероятных претендентов им ни стал) будет практически лишен международного опыта, что также на время ослабит возможности Берлина.

    Расчет Макрона понятен, вот только у него есть одна небольшая проблема. Ему самому нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим, в апреле 2022-го. Считалось – точнее, внушалось – даже после наступившего в первый же год правления Макрона разочарования в нем большинства его избирателей, даже после «желтых жилетов», что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Ведь у левых разброд и шатания, известные правые выбиты из игры (Фийон и Саркози получили по приговору), а уж Ле Пен-то он снова победит. Как в 2017-м, во втором туре. Но с огромным, двукратным, преимуществом – 66 на 33.

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    Но в последние месяцы выясняется, что ни о каком разгроме речи нет. Хотя рейтинги Макрона сейчас подросли до 40% (что выше, чем было у его предшественников Олланда и Саркози на четвертом году президентства), но его битва с Ле Пен пойдет совсем по другому сценарию. В 2017-м французские элиты провернули старый трюк – все сплотимся против нерукопожатных националистов-фашистов-экстремистов Ле Пен и «Национального фронта». Это работало еще против ее отца, но теперь и Марин уж давно сама по себе, и партия переименована, и пропаганда про «угрозу республике» почти не действует. Ле Пен уже несколько лет остается самым популярным политиком Франции – и готовится к выборам-2022.

    И вот результат: по январским опросам Ле Пен не только уверенно выигрывает первый тур (в 2017-м они с Макроном набрали практически одинаковое количество голосов), но и набирает во втором туре 48%. Да, проигрывая Макрону 4%, но соотношение 52 на 48 – это принципиально новая ситуация. Маргинализация и изоляция Ле Пен больше не работает, она в шаге от президентства. Понятно, что в ходе предвыборной кампании против нее включат всю медийную и политическую машину, всеми силами будут пытаться опустить ее рейтинги и накачать Макрона. Но в этот раз битва за Францию будет идти уже на полном серьезе. Если подобный разрыв в рейтингах сохранится к моменту выборов, то французская элита пойдет на все что угодно, лишь бы не допустить победы Ле Пен.

    То есть Макрону в любом случае придется уже этой осенью полностью переключаться не просто на внутренние, а на предвыборные заботы. На внешнеполитическую активность не останется ни времени, ни сил. А тем временем новый германский канцлер вместе с президентом России даст старт «Северному потоку – 2».


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