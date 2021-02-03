Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«ИП Навальный» лишился привилегий

Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Запад призывает наплевать на закон ради Навального

Оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению не может никто Агентство «Москва»
Европейские и американские политики и СМИ не согласны с решением российского суда, на основании которого Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Это при том, что суд просто не мог не заменить условный срок блогера на реальный – таково требование закона. По сути, от России ждут, что она добровольно поддастся давлению и откажется от своего суверенитета. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Германия, конечно, будет и дальше, насколько это возможно, высасывать последние соки из своих партнеров по ЕС. Но надо думать и о более далеком будущем. В котором собственный и независимый ни от кого источник газа из России станет большим преимуществом. Подробности...

Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Пусть протестуют, бегают, убегают, винтятся – а как иначе, если закон? – выходят, протестуют и далее по кругу, пока не надоест. Желательно без ущерба для здоровья, своего и окружающих. Подробности...

Между нами всего одна дата – 2014

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наши победы – это их шипение, а наше поражение – это их ура-свобода и ура-прогресс. Происходящее сейчас – это вопрос не биографии одного человека и не беготни по московским улицам. Это вопрос будущего миллионов людей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		3 февраля 2021, 18:00

    Мы как-то свыклись с мыслью, что от отношений России и Запада ничего даже сравнительно конструктивного с противоположной стороны ждать не приходится. Но бывают исключения. Отдельные события говорят о том, что рациональное поведение все-таки стучится в мозг наших партнеров даже в самые стрессовые для них моменты. Тем более, когда это поведение имеет под собой хорошую экономическую основу и объективные изменения в глобальной расстановке сил.

    Эта неделя принесла сразу две новости – в странах Европейского союза заговорили о том, что российская вакцина от коронавируса не так уж и плоха, а со стороны США появились сигналы об их якобы готовности временно приостановить борьбу против «Северного потока – 2» в обмен на некие гарантии продолжения транзита российского газа через Украину.

    Совершенно очевидно, что обе истории не имеют никакого отношения к сути международного взаимодействия по борьбе с коронавирусом или рынку газа. В обоих случаях мы имеем дело с чисто политическими событиями и возможными решениями.

    В том, что касается противодействия США германо-российскому газовому проекту дело зашло достаточно далеко для всех участников. Вашингтон, как известно, применяет меры экономического давления на участников проекта на основании федерального закона, а не указа главы государства. Это само по себе говорит о важности для США попыток предотвратить укрепление экономических связей России и Европы. Но в России и Германии понимают, что ни один закон или Конгресс не станет препятствием, если возможная сделка будет отвечать американским интересам и возможностям.

    Согласно тем сообщениям, которые появились сейчас, США якобы ждут от Берлина предложений, которые смогут гарантировать продолжение транзита российского газа через Украину после того, как «поток» будет достроен. Речь может идти о продолжении Россией транзитных отношений с Украиной даже после истечения действующего контракта через несколько лет. В некоторых интерпретациях возможное немецкое предложение выглядит как обещание поставить на газопровод «заглушку», чтобы в случае остановки Россией транзита через Украину он также был перекрыт. То есть, чтобы немцы по своей воле лишили себя поставок российского газа, если Киев будет вести себя безответственно. В том случае, если эти предложения США станут основой для серьезного разговора, Берлин, скорее всего, с удовольствием согласится на оба условия.

    Фото: Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Завершение «Северного потока – 2» является важнейшим стратегическом вопросом для Германии. Если новый газопровод будет введен в эксплуатацию эта страна станет главным хабом российского газа в Европе. С учетом экономического и политического могущества Германии внутри ЕС, такая позиция навсегда привяжет другие страны ЕС к своему старшему партнеру. Германия будет свободна от любых внешних стрессов или безответственного поведения государств Восточной Европы. Роль Берлина в определении всей энергетической стратегии ЕС станет абсолютной по своему значению.

    На фоне кризиса всего современного экономического уклада крупные державы мира все больше стремятся к самодостаточности. Об этом недавно открыто заявил Китай, принявший в ноябре стратегию «двойной циркуляции» – ее суть в опоре на внутреннее производство и потребление. Германия, конечно, будет и дальше насколько это возможно высасывать последние соки их своих партнеров по ЕС. Но надо думать и о более далеком будущем. В котором собственный и независимый ни от кого источник газа из России станет большим преимуществом. 

    В идеале для Германии было бы совсем убрать с дороги любые транзитные страны – как Украину, так и Белоруссию. Они, конечно, хороши для того, чтобы доставлять неприятности России. Но только там, где речь не идет о важнейшем для функционирования германской экономики факторе энергообеспечения. Поэтому постепенно Берлин будет, конечно, вести дело именно к прямому и эксклюзивному общению с Россией. Но это потребует времени, и компромиссные решения сейчас вполне подойдут.

    У России есть масса своих причин для недовольства поведением наших европейских соседей. На первом месте здесь все та же Украина, которую именно Берлин, Париж и Брюссель довели в 2014 году до гражданской войны. В начале сентября прошлого года Москва, в принципе, могла сообщить о возможной приостановке «Северного потока – 2» в ответ на странные действия Берлина. Инфраструктура энергетического сотрудничества с Китаем уже, в основном, построена. Дальнейшая диверсификация партнеров пойдет только на пользу. Но это, видимо, оказалось слишком символическим жестом для прагматичной российской дипломатии. Тем более, что выходить из проекта сейчас – это играть на руку США и создавать новые сложности для непростых, но надежных в вопросах цены на газ, соседей в Германии. Хотя чисто экономически это не стало бы проблемой ни для российского государства, ни для его главной газовой компании.

    Тем более, что за последние годы Берлин действительно проявил по вопросу «Северного потока – 2» твердость. Пока во Франции говорят о необходимости большей самостоятельности Европы в мировых делах, германские власти создают для этого реальную основу. В конце декабря ими был буквально продавлено масштабное соглашение о регулировании инвестиций между Евросоюзом и Китаем. Коллеги в США и Великобритании уже назвали это соглашение чуть-ли не самым большим ударом по солидарности союзников по НАТО. В Берлине на эти сетования, собственно, большого внимания не обратили. Британия успешно выкинула себя из ЕС и ее голос теперь вообще не считается. А Байден должен с самого начала понимать, что никто в Европе просто так ему приятное делать не будет.

    Сейчас, пока администрация Байдена стремится показать всем насколько она отличается от неспособного к любым компромиссам Трампа, для немцев самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2». Это, к тому же, станет последним «дембельским аккордом» Ангелы Меркель пред уходом с поста канцлера. Не случайно, в Европе очень осторожно комментировали желание Белого дома восстановить дружбу со Старым светом, порушенную Трампом за прошедшие четыре года. Основные комментарии в европейских СМИ и политических кругах сводятся к тому, что дружба – это, конечно, прекрасно, но за последние 15 лет Европа уже столько раз обжигалась на непредсказуемости США, что хорошо бы иметь гарантии.

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    Мириться в Берлине, конечно, готовы и даже стремятся к этому всей душой. Но сейчас на дворе не 2009 год, когда Барак Обама получал от европейцев подарки просто за сам факт своего прихода к власти. Авторитет и сила США в западном мире изрядно просели. Когда президентом США стал Обама немцы и помыслить не могли о том, чтобы шантажировать своих американских союзников. Теперь за дружбу взасос и заклинания об общих ценностях придется чем-то платить. И если в Вашингтоне хотят, чтобы Европа и дальше публично присягала США в верности, то Берлин – самый богатый европеец – должен получить от этого прямую выгоду.


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