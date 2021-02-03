Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

Мы как-то свыклись с мыслью, что от отношений России и Запада ничего даже сравнительно конструктивного с противоположной стороны ждать не приходится. Но бывают исключения. Отдельные события говорят о том, что рациональное поведение все-таки стучится в мозг наших партнеров даже в самые стрессовые для них моменты. Тем более, когда это поведение имеет под собой хорошую экономическую основу и объективные изменения в глобальной расстановке сил.

Эта неделя принесла сразу две новости – в странах Европейского союза заговорили о том, что российская вакцина от коронавируса не так уж и плоха, а со стороны США появились сигналы об их якобы готовности временно приостановить борьбу против «Северного потока – 2» в обмен на некие гарантии продолжения транзита российского газа через Украину.

Совершенно очевидно, что обе истории не имеют никакого отношения к сути международного взаимодействия по борьбе с коронавирусом или рынку газа. В обоих случаях мы имеем дело с чисто политическими событиями и возможными решениями.

В том, что касается противодействия США германо-российскому газовому проекту дело зашло достаточно далеко для всех участников. Вашингтон, как известно, применяет меры экономического давления на участников проекта на основании федерального закона, а не указа главы государства. Это само по себе говорит о важности для США попыток предотвратить укрепление экономических связей России и Европы. Но в России и Германии понимают, что ни один закон или Конгресс не станет препятствием, если возможная сделка будет отвечать американским интересам и возможностям.

Согласно тем сообщениям, которые появились сейчас, США якобы ждут от Берлина предложений, которые смогут гарантировать продолжение транзита российского газа через Украину после того, как «поток» будет достроен. Речь может идти о продолжении Россией транзитных отношений с Украиной даже после истечения действующего контракта через несколько лет. В некоторых интерпретациях возможное немецкое предложение выглядит как обещание поставить на газопровод «заглушку», чтобы в случае остановки Россией транзита через Украину он также был перекрыт. То есть, чтобы немцы по своей воле лишили себя поставок российского газа, если Киев будет вести себя безответственно. В том случае, если эти предложения США станут основой для серьезного разговора, Берлин, скорее всего, с удовольствием согласится на оба условия.

Завершение «Северного потока – 2» является важнейшим стратегическом вопросом для Германии. Если новый газопровод будет введен в эксплуатацию эта страна станет главным хабом российского газа в Европе. С учетом экономического и политического могущества Германии внутри ЕС, такая позиция навсегда привяжет другие страны ЕС к своему старшему партнеру. Германия будет свободна от любых внешних стрессов или безответственного поведения государств Восточной Европы. Роль Берлина в определении всей энергетической стратегии ЕС станет абсолютной по своему значению.

На фоне кризиса всего современного экономического уклада крупные державы мира все больше стремятся к самодостаточности. Об этом недавно открыто заявил Китай, принявший в ноябре стратегию «двойной циркуляции» – ее суть в опоре на внутреннее производство и потребление. Германия, конечно, будет и дальше насколько это возможно высасывать последние соки их своих партнеров по ЕС. Но надо думать и о более далеком будущем. В котором собственный и независимый ни от кого источник газа из России станет большим преимуществом.

В идеале для Германии было бы совсем убрать с дороги любые транзитные страны – как Украину, так и Белоруссию. Они, конечно, хороши для того, чтобы доставлять неприятности России. Но только там, где речь не идет о важнейшем для функционирования германской экономики факторе энергообеспечения. Поэтому постепенно Берлин будет, конечно, вести дело именно к прямому и эксклюзивному общению с Россией. Но это потребует времени, и компромиссные решения сейчас вполне подойдут.

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У России есть масса своих причин для недовольства поведением наших европейских соседей. На первом месте здесь все та же Украина, которую именно Берлин, Париж и Брюссель довели в 2014 году до гражданской войны. В начале сентября прошлого года Москва, в принципе, могла сообщить о возможной приостановке «Северного потока – 2» в ответ на странные действия Берлина. Инфраструктура энергетического сотрудничества с Китаем уже, в основном, построена. Дальнейшая диверсификация партнеров пойдет только на пользу. Но это, видимо, оказалось слишком символическим жестом для прагматичной российской дипломатии. Тем более, что выходить из проекта сейчас – это играть на руку США и создавать новые сложности для непростых, но надежных в вопросах цены на газ, соседей в Германии. Хотя чисто экономически это не стало бы проблемой ни для российского государства, ни для его главной газовой компании.

Тем более, что за последние годы Берлин действительно проявил по вопросу «Северного потока – 2» твердость. Пока во Франции говорят о необходимости большей самостоятельности Европы в мировых делах, германские власти создают для этого реальную основу. В конце декабря ими был буквально продавлено масштабное соглашение о регулировании инвестиций между Евросоюзом и Китаем. Коллеги в США и Великобритании уже назвали это соглашение чуть-ли не самым большим ударом по солидарности союзников по НАТО. В Берлине на эти сетования, собственно, большого внимания не обратили. Британия успешно выкинула себя из ЕС и ее голос теперь вообще не считается. А Байден должен с самого начала понимать, что никто в Европе просто так ему приятное делать не будет.

Сейчас, пока администрация Байдена стремится показать всем насколько она отличается от неспособного к любым компромиссам Трампа, для немцев самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2». Это, к тому же, станет последним «дембельским аккордом» Ангелы Меркель пред уходом с поста канцлера. Не случайно, в Европе очень осторожно комментировали желание Белого дома восстановить дружбу со Старым светом, порушенную Трампом за прошедшие четыре года. Основные комментарии в европейских СМИ и политических кругах сводятся к тому, что дружба – это, конечно, прекрасно, но за последние 15 лет Европа уже столько раз обжигалась на непредсказуемости США, что хорошо бы иметь гарантии.

Мириться в Берлине, конечно, готовы и даже стремятся к этому всей душой. Но сейчас на дворе не 2009 год, когда Барак Обама получал от европейцев подарки просто за сам факт своего прихода к власти. Авторитет и сила США в западном мире изрядно просели. Когда президентом США стал Обама немцы и помыслить не могли о том, чтобы шантажировать своих американских союзников. Теперь за дружбу взасос и заклинания об общих ценностях придется чем-то платить. И если в Вашингтоне хотят, чтобы Европа и дальше публично присягала США в верности, то Берлин – самый богатый европеец – должен получить от этого прямую выгоду.