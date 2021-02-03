Глава Минэкономики Германии решил обсудить с США «Северный поток – 2»

«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.

«Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает Погребинский.

Собеседник отметил, что только вечером 28 января прошла встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, а уже 29 января были введены санкции против китайской компании Skyrizon. На этой встрече, считает Погребинский, был также решен вопрос и с введением ограничений против трех «каналов Медведчука».

Политолог уверен: это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют американскую политику, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – заключил Погребинский.

Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.

Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД