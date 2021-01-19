В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»

Проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, сообщил топ-менеджер концерна.

«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что «Газпром» намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», – цитирует РИА «Новости» топ-менеджера.

Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В свою очередь эксперт в сфере энергетики Константин Симонов заявил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.

Во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.