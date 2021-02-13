России пора заняться малыми странами Европы

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13 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...

Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 7 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Вадим Трухачёв

    России пора заняться малыми странами Европы

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		13 февраля 2021, 13:05

    Когда заходит речь об отношениях России и Европы, в первую очередь вспоминают Германию, Францию и Италию. Однако для принятия решения в Евросоюзе одного их мнения недостаточно. Потому России нельзя забывать о работе с небольшими государствами Европы.

    В России достаточно прочно укоренился стереотип, что судьбу мира и континентов вершат исключительно крупные державы. Это, в частности, касается и Европы. Так, открыв концепцию внешней политики России от 2016 года, мы увидим упоминание Германии, Франции, Италии и Испании. Об остальных государствах не говорится ничего – их даже не собирают в какие-то группы вроде Бенилюкса, Северного Совета, Альпийского региона, Вишеградской группы или Балкан.

    Но обратимся к последним событиям, связанным с судами над оппозиционером Алексеем Навальным. И посмотрим, чьи дипломаты приехали в Мосгорсуд. Наряду с крупными державами, мы увидим там Швецию, Чехию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Норвегию, Болгарию. Как выясняется, им интересны не только их «провинциальные» новости. Все они, несмотря на небольшое население своих государств, не прочь как-то повлиять на российскую политику.

    Особой активностью отличилась председательствующая в ОБСЕ Швеция, чьи дипломаты к тому же давно играют роль дуайенов посольского корпуса в Москве. Глава шведского МИД Анн Линде начала встречу с коллегой Сергеем Лавровым с вопроса о Навальном, за что получила довольно жесткий ответ о двойных стандартах. Позднее стало известно, что из Петербурга за очень активное участие в оппозиционном шествии выслали шведского дипломата.

    Высокую степень интереса к делу Навального проявила и Чехия. Так, глава чешского МИД Томаш Петржичек первым из коллег в ЕС призвал расширить санкционный список российских граждан в связи с делом Навального. Ранее Нидерланды ещё в связи с историей об отравлении российского оппозиционера предложили ужесточить антироссийские меры воздействия. Не стали скрывать любопытства по поводу его дела  и в посольстве Австрии.

    Фото: Simon Belcher/Global Look Press

    Как видим, рассмотрение в суде сугубо внутрироссийского дела вызвало неподдельный интерес у стран, которые вроде бы не могут иметь значительное влияние не только на мировую, но и на европейскую политику. Тем более они (по логике большая-маленькая) не должны пытаться преобразовать российскую действительность, просто не располагая для этого собственными возможностями. Однако в действительности дело обстоит иначе. Недооценивать «малые» страны Европы не стоит.

    Начнём хотя бы с формулы принятия решения в Евросоюзе. Решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. И даже договорившись с ними, Италией и Испанией, России по каким-то ключевым вопросам придётся искать ещё 11 «понимающих» государств.

    А найти их не так-то просто. Те же США не считают «ниже своего достоинства» заниматься делами Финляндии, Бельгии или Словении, иметь в них широкую сеть своих НКО и «правильно воспитанных» местных политиков. Соответственно, невнимание к ним со стороны России практически гарантирует, что нужные нам (хотя бы тактического плана) решения Евросоюз едва ли примет. Никакие Германия и Франция даже вдвоём не смогут преодолеть такое препятствие, да и едва ли станут вообще заниматься этим.

    Отойдём от дела Навального, и посмотрим на тот же самый «Северный поток – 2». Едва ли не большим, чем Германия, сторонником проекта, выступает Австрия, о чём прямо заявил её канцлер Себастьян Курц. Сама география подсказывает, что для прокладки труб невозможно обойти воды Финляндии и Швеции, крайне трудно – Дании. С его запуском потеряют свою транзитную роль Чехия и Словакия, а значит, их тоже надо по полной программе вовлекать в проект. Для того, чтобы решить вопрос с «Турецким потоком», нужна поддержка Греции, Болгарии и Венгрии, желательно также Хорватии и Словении. Кроме того, нужно не вызвать недовольство Норвегии, являющейся крупным поставщиком газа в страны ЕС. А в плане финансирования не помешает поддержка богатой, но также не входящей в Евросоюз Швейцарии. Да и та же Голландия может вставить палки в колёса, так что работать надо и с ней.

    «Северный поток – 2» – только частный случай необходимости теснейшей работы с небольшими государствами Европы. Второй такой пример обозначился на днях. «Входом в ЕС» для российской вакцины «Спутник V» стала не какая-то большая страна, а Венгрия. Теперь опыт своих соседей изучают Словакия и Чехия, которые тоже задумались о покупке российской вакцины. И если таких стран наберётся десять, тут уже и крупные игроки могут подтянуться. Но вернёмся к истории с Навальным. Небольшие страны заявили о своём интересе к его делу не просто так, и не потому, что их об этом «попросили» США или Германия. У многих из них имеются в России вполне определённые интересы. Они могут быть и прагматическими, как к рынки сбыта или источники сырья. А могут объясняться совсем уж непрагматическими вещами. Зачастую одно с другим спокойно сочетается.

    Те же Нидерланды годами были одним из крупнейших торговых партнёров России. Но, кроме того, голландцы являются главным мотором по продвижению таких ценностей, как свобода ЛГБТ и иных меньшинств. Как это ни звучит странно, но для них это важно. Так же, но в меньшей степени с точки зрения ценностей, и с большей «примесью» комплекса проигранных войн, смотрит на Россию Швеция. Для Финляндии и Норвегии – Россия непосредственный сосед, и уже этим она им интересна. Для Чехии Россия – и рынок сбыта, и поставщик ресурсов, и место, откуда надо привлекать к себе туристов. Однако для неё самой существенна и роль самой зажиточной славянской страны, твёрдо вставшей на путь западной демократии. И продвигать идеи демократии в Россию, учитывая языковое родство с ней, для чехов вполне естественно. Австрия – это бывшая империя, с очень широкими интересами и видением Евросоюза как инструмента своей собственной политики.

    Все эти небольшие страны (за исключением бедной Болгарии, у которой интерес к российской внутренней политике слабый) имеют собственные программы, направленные на продвижение в России «правильной демократии и ценностей». Они вполне и финансово, и политически самодостаточны, чтобы не бегать бесконечно в Вашингтон, Брюссель и Берлин за «руководящими указаниями».

    Многие из этих государств весьма активно проявляют себя в Белоруссии, а до того – на Украине. Понятно, что здесь их интересы российским почти полностью противоречат. Так что пришло время уделить им повышенное внимание. Последние события прямо указывает, что от малых стран Европы тоже кое-что зависит.

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