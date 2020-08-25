«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

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    Вадим Трухачёв

    «Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		25 августа 2020, 14:16

    События в Белоруссии вызывают живой интерес в Европе. Там не скрывают, что хотели бы оспорить итоги президентских выборов. Активнее других поддержку белорусской оппозиции выражали Польша и Литва, на протяжении многих лет остававшиеся «тылом» противников Александра Лукашенко. Естественно, много по белорусскому вопросу и самостоятельно, и от имени Евросоюза высказывали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

    Но с Германией и Францией всё понятно – это «локомотивы» Евросоюза, и им по статусу положено следить за событиями по периметру границ ЕС. С Польшей и Литвой тоже – они соседи Белоруссии, тесно связанные с ней исторически. Однако этими государствами список европейских стран, кому небезразлична судьба Белоруссии, не исчерпывается. Еще как минимум три относительно небольших государства оказались плотно вовлеченными в страсти вокруг Белоруссии. У каждого из них есть свой шкурный интерес, и на их действия российской дипломатии следует обратить самое пристальное внимание.

    Чехия

    Одним из важнейших игроков на белорусском поле на протяжении многих лет остается Чехия. Там уже много лет находится третий по значению (после Польши и Литвы) центр белорусской оппозиции. Первая встреча в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство» в 2009 году прошла именно в Праге, и с тех пор чехи приложили много усилий для продвижения программы. В 2010-2014 годах должность комиссара ЕС по расширению занимал чешский политик Штефан Фюле, но и после его отставки чешская дипломатия продолжала играть значительную роль в выработке общеевропейского подхода к Белоруссии. 

    Собственно говоря, чешский премьер Андрей Бабиш за словом в карман не полез. «Осуждаю полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Минске. Такие действия ни в коем случае не могут происходить в современной Европе. Белорусы имеют право на свободу слова и демократию», – написал политик в Twitter. Ему вторил и МИД Чехии, однозначно отказавшийся признать победу Александра Лукашенко: «МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии». 

    Но вряд ли действия чешского руководства объясняются исключительно заботой о белорусской демократии и желанием помочь «славянским братьям». Чехия является крупным промышленным центром Европы и прямо конкурирует с Белоруссией на рынке вооружений. Потому, если к власти придет белорусская оппозиция и начнет демонтаж промышленного потенциала страны, чехи окажутся одними из главных бенефициаров такого поворота событий.

    Швеция

    Одним из авторов программы «Восточное партнерство» был бывший премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт, зарекомендовавший себя как один из самых активных антироссийских политиков в Европе. С его подачи в 2012 году шведы устроили «плюшевый десант», запустив с территории Литвы в белорусское воздушное пространство самолет, с которого разбрасывали листовки с призывом отстранить Лукашенко от власти. Позже участников полета наградили в Мальмё премией в области защиты прав человека. Дело закончилось изгнанием шведского посла из Белоруссии.

    С 2014 года Бильдт перестал занимать руководящие посты, но шведская политика мало изменилась. Уже в 2015 году шведский Нобелевский комитет наградил премией ярую противницу Лукашенко Светлану Алексиевич. И вот теперь Швеция осудила действия белорусских властей и заморозило финансовую помощь стране, параллельно предложив себя в посредники по разрешению белорусского политического кризиса.

    Фото: MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС

    Учитывая предыдущий опыт, ни о каком беспристрастном посредничестве не может быть и речи. А вот корыстный интерес у шведов вполне просматривается. Швеция не только имеет одну из мощнейших промышленных баз в Европе, но и входит в десятку крупнейших мировых производителей оружия. Естественно, что белорусская промышленность (как военная, так и гражданская) является конкурентом шведской, и от нее можно избавиться, заодно приобретя рынок сбыта для своих товаров.

    Австрия

    Большой интерес к тому, что происходит в Белоруссии, проявила и Австрия. Ее канцлер, председатель Народной партии Себастьян Курц выступил с резким осуждением действий белорусских силовиков и призвал к санкциям в отношении белорусских высокопоставленных лиц. «Я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие», – заявил Курц.

    Тем временем входящие вместе с партией Курца в правящую коалицию «Зеленые» решили пригласить в Вену соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. «Мы хотим из первых уст узнать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накаленную ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии», – сказала депутат парламента от «Зеленых» Эва Эрнст-Дзидзич.

    Австрия стремится играть важную роль в определении внешнеполитического курса Евросоюза, что проявляется, в частности, в стремлении поддерживать активные контакты с руководством России и способствовать расширению ЕС на Балканы. Так, комиссарами ЕС по внешним связям и расширению бывали австрийцы Бенита Ферреро-Вальднер и Йоханнес Хан.

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    Мотивация Австрии в данном случае понятна. Помимо того, что богатая и зажиточная страна рассматривает Белоруссию как рынок сбыта, австрийцы уже много лет предлагают Вену как крупную переговорную площадку во время разнообразных кризисов.

    Но беспристрастным посредником австрийцы не будут. На сайте МИД Австрии прямо говорится, что одним из приоритетов страны является сближение ЕС и стран «Восточного партнерства», к числу которых принадлежит и Белоруссия. Так что в этой части Лукашенко является явной помехой на пути.


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