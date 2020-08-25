«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

События в Белоруссии вызывают живой интерес в Европе. Там не скрывают, что хотели бы оспорить итоги президентских выборов. Активнее других поддержку белорусской оппозиции выражали Польша и Литва, на протяжении многих лет остававшиеся «тылом» противников Александра Лукашенко. Естественно, много по белорусскому вопросу и самостоятельно, и от имени Евросоюза высказывали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Но с Германией и Францией всё понятно – это «локомотивы» Евросоюза, и им по статусу положено следить за событиями по периметру границ ЕС. С Польшей и Литвой тоже – они соседи Белоруссии, тесно связанные с ней исторически. Однако этими государствами список европейских стран, кому небезразлична судьба Белоруссии, не исчерпывается. Еще как минимум три относительно небольших государства оказались плотно вовлеченными в страсти вокруг Белоруссии. У каждого из них есть свой шкурный интерес, и на их действия российской дипломатии следует обратить самое пристальное внимание.

Чехия

Одним из важнейших игроков на белорусском поле на протяжении многих лет остается Чехия. Там уже много лет находится третий по значению (после Польши и Литвы) центр белорусской оппозиции. Первая встреча в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство» в 2009 году прошла именно в Праге, и с тех пор чехи приложили много усилий для продвижения программы. В 2010-2014 годах должность комиссара ЕС по расширению занимал чешский политик Штефан Фюле, но и после его отставки чешская дипломатия продолжала играть значительную роль в выработке общеевропейского подхода к Белоруссии.

Собственно говоря, чешский премьер Андрей Бабиш за словом в карман не полез. «Осуждаю полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Минске. Такие действия ни в коем случае не могут происходить в современной Европе. Белорусы имеют право на свободу слова и демократию», – написал политик в Twitter. Ему вторил и МИД Чехии, однозначно отказавшийся признать победу Александра Лукашенко: «МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии».

Но вряд ли действия чешского руководства объясняются исключительно заботой о белорусской демократии и желанием помочь «славянским братьям». Чехия является крупным промышленным центром Европы и прямо конкурирует с Белоруссией на рынке вооружений. Потому, если к власти придет белорусская оппозиция и начнет демонтаж промышленного потенциала страны, чехи окажутся одними из главных бенефициаров такого поворота событий.

Швеция

Одним из авторов программы «Восточное партнерство» был бывший премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт, зарекомендовавший себя как один из самых активных антироссийских политиков в Европе. С его подачи в 2012 году шведы устроили «плюшевый десант», запустив с территории Литвы в белорусское воздушное пространство самолет, с которого разбрасывали листовки с призывом отстранить Лукашенко от власти. Позже участников полета наградили в Мальмё премией в области защиты прав человека. Дело закончилось изгнанием шведского посла из Белоруссии.

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С 2014 года Бильдт перестал занимать руководящие посты, но шведская политика мало изменилась. Уже в 2015 году шведский Нобелевский комитет наградил премией ярую противницу Лукашенко Светлану Алексиевич. И вот теперь Швеция осудила действия белорусских властей и заморозило финансовую помощь стране, параллельно предложив себя в посредники по разрешению белорусского политического кризиса.

Учитывая предыдущий опыт, ни о каком беспристрастном посредничестве не может быть и речи. А вот корыстный интерес у шведов вполне просматривается. Швеция не только имеет одну из мощнейших промышленных баз в Европе, но и входит в десятку крупнейших мировых производителей оружия. Естественно, что белорусская промышленность (как военная, так и гражданская) является конкурентом шведской, и от нее можно избавиться, заодно приобретя рынок сбыта для своих товаров.

Австрия

Большой интерес к тому, что происходит в Белоруссии, проявила и Австрия. Ее канцлер, председатель Народной партии Себастьян Курц выступил с резким осуждением действий белорусских силовиков и призвал к санкциям в отношении белорусских высокопоставленных лиц. «Я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие», – заявил Курц.

Тем временем входящие вместе с партией Курца в правящую коалицию «Зеленые» решили пригласить в Вену соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. «Мы хотим из первых уст узнать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накаленную ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии», – сказала депутат парламента от «Зеленых» Эва Эрнст-Дзидзич.

Австрия стремится играть важную роль в определении внешнеполитического курса Евросоюза, что проявляется, в частности, в стремлении поддерживать активные контакты с руководством России и способствовать расширению ЕС на Балканы. Так, комиссарами ЕС по внешним связям и расширению бывали австрийцы Бенита Ферреро-Вальднер и Йоханнес Хан.

Мотивация Австрии в данном случае понятна. Помимо того, что богатая и зажиточная страна рассматривает Белоруссию как рынок сбыта, австрийцы уже много лет предлагают Вену как крупную переговорную площадку во время разнообразных кризисов.

Но беспристрастным посредником австрийцы не будут. На сайте МИД Австрии прямо говорится, что одним из приоритетов страны является сближение ЕС и стран «Восточного партнерства», к числу которых принадлежит и Белоруссия. Так что в этой части Лукашенко является явной помехой на пути.