Минск извинился и пригрозил Евросоюзу противодействием

Давление со стороны ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии Минск рассматривает как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету республики, и не оставит их без противодействия, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в заявлении, адресованном министрам иностранных дел стран ЕС. В заявлении министр попросил его простить за объявленную позицию.

«У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия», – говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами. Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдем так же, как и предыдущие», – говорится в тексте заявления министра.

Макей отметил, что все еще верит в «возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами». «Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций», – призвал министр.

Кроме того, глава МИД Белоруссии обсудил ситуацию в республике с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Министры обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий белорусского руководства. В этом контексте отмечено, что решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более «указаний» о том, с кем и как вести диалог», – говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Лавров и Макей подчеркнули необходимость для всех внешних «игроков» уважать суверенитет и независимость Белоруссии, а также прекратить попытки провоцировать конфронтацию в белорусском обществе и подрывать процесс нормализации обстановки.

«Состоялся обмен мнениями о ходе выполнения ряда договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств двух стран, а также о реализации планов сотрудничества внешнеполитических ведомств России и Белоруссии», – отмечается в сообщении.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.