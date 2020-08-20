Путин заявил о заинтересованности России и ЕС в нормализации ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

Шарль Мишель в ходе беседы информировал российского лидера об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», – отмечается в сообщении.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.