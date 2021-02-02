Россия не обязана прыгать с крыши

Взгляд
2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
Разделы

Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Сама природа оказалась на стороне российского газа Александр Рюмин/ТАСС
Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество. Подробности...
Перейти в раздел…

«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
Перейти в раздел…

Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия не обязана прыгать с крыши

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Подробности...

За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 41 комментарий

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
    Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального Лавров призвал Швецию ответить на запросы по Навальному Немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2» Байден начал терять популярность среди американцев
    Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского в Петербурге Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе Ученые сравнили процесс старения в России и ЕС
    Стало известно о множестве штрафов у устроившего ДТП в Москве таксиста В Норвегии испугались последствий усиления военного присутствия США Сборные России по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР Названы самые необычные имена новорожденных в 2020 году

    Главная тема


    Газпром спас Европу от морозов с выгодой

    невоенное время


    Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

    ухудшение жизни


    На Украине перестали надеяться на новую власть

    «10-20 млн долларов»


    Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

    Видео

    «затухание» протеста


    Почему Россия избежала «белорусского сценария»

    крупнейший покупатель


    Финляндия готова променять энергию России на ветер

    220 лет назад


    Как Россия спасла грузин от полного уничтожения

    игры в политику


    Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

    форум в Донецке


    Семь целей русского Донбасса

    день рождения


    Андрей Самохин: Ельцина надо простить и забыть

    фильмы о войне


    Дарья Верясова: Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

    народные деньги


    Ирина Алкснис: США повторяют роковую ошибку СССР

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
    Сергей Худиев

    Россия не обязана прыгать с крыши

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		2 февраля 2021, 11:56

    Речь президента России Путина на форуме в Давосе интересна еще и тем, что обозначает Россию как территорию здравого смысла – на фоне западного мира, который все больше сходит с ума. Президент обратил внимание на «разрушение не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни», и отметил, что «социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки».

    Культурный материк, которому грозит уничтожение – это Европа (и цивилизационно связанная с ней Северная Америка), и грозит ей та последовательно антисемейная и антитрадиционная идеология, которая представлена глобалистской элитой, в частности, победившей Демократической партией США.

    Россия уничтожаться не хочет – и, таким образом, оказывается крупнейшим европейским государством, которое противится тотальному торжеству этой идеологии. Такая позиция неизбежно делает нас участниками глобального мировоззренческого конфликта, где мы оказываемся по одну сторону с консервативными силами в США и Западной Европе.

    Позицию наших оппонентов можно понять, например, из недавней статьи бывшего посла в России Майкла Макфола с говорящим названием «Как сдержать Россию при Путине».

    Между тем, как они видят нас, и тем, как мы видим себя, есть интересная разница – тот же Макфол приписывает России «идеологическую мощь» и способность служить страшным соблазном для жителей западных стран – так, что для борьбы с этим соблазном требуются меры, которые довольно сложно совместить со свободой слова. Изнутри мы можем с недоумением спросить: какая еще идеологическая мощь? К добру ли, к худу ли, но нынешний режим в России не идеологичен; государственная идеология прямо запрещена в Конституции, ничего похожего на обязательный набор представлений о мире и нашем месте в нем – как это было во времена СССР – мы не видим.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    И уж тем более у нас нет идеологии, которую мы бы порывались навязать всему миру. У нас нет ни ресурсов, ни желания диктовать другим народам, как им жить – а главное, у нас нет никакого «всесильного, потому что верного», учения, в которое мы веровали бы сами и в которое хотели бы обратить весь род людской. Не говоря уже об учении, которое было бы опасно соблазнительным для Запада.

    Идеология – причем все более обязательная – есть как раз у той части Запада, которую представляет Демократическая партия США. Именно там вы обязаны верить в определенный набор идеологем, чтобы вас не вышвырнули с работы и не подвергли преследованиям. Конечно, это не 1937 год – пока, во всяком случае – но уже трудно избежать параллелей с СССР брежневской эпохи, где тоже было довольно легко «испортить характеристику».

    Тем не менее влияние России, как страны, которая воплощает определенные ценности, растет – и это вызывает тревогу у ее противников. Россия воспринимается, тем же Макфолом, как оплот «ортодоксии». Orthodoxy – довольно многозначное слово в английском языке, смысл которого может варьироваться от «общепринятый», «разделяемый большинством людей», «традиционный» до «православный». Это негативное для Макфола (и его идеологии) слово передает оттенок «нормальности» в широком смысле, консерватизма, нежелания, как сказал поэт, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Именно это нежелание втягиваться в явное безумие и является позицией России – которую вполне отчетливо обозначил президент Путин, выступая на Давосском форуме.

    Это нежелание не требует какой-то тщательно выстроенной идеологической системы. Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. В ситуации, когда прогрессист говорит: «Прыгни с крыши, ну прыгни! Во всех цивилизованных странах прыгают с крыш! Мрачное время, когда нельзя было прыгать с крыш, прошло! Ну прыгни, акрофоб, что ли?», консерватор говорит: «Не буду прыгать».

    В обоснование своего нежелания сигануть с крыши он может приводить самые разные резоны: «Господь Бог запретил; врачи не рекомендуют; наша традиционная скрепа – не прыгать с крыш; мы уже раньше прыгали и это плохо кончилось», но это как-то даже и лишнее – потому что ваше нежелание прыгнуть с крыши не нужно как-то специально обосновывать. Вы имеете полное право не прыгать с крыши и не давать никому объяснений по этому поводу.

    Вы не обязаны оправдываться перед лицом идеологии, адепты которой тяжко калечат собственных детей, пытаясь переделать их из девочек в мальчиков (и наоборот), вводят принудительную ЛГБТ-индоктринацию в школах и требуют, чтобы мужчин допускали в женские туалеты и душевые, потому что эти мужчины, в рамках их воззрений, «трансгендерные женщины».

    Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Потому что вы не собираетесь своими руками пресечь историю своего народа. Тем более, когда вы имеете дело с тоталитарным движением, которое не просто безумствует, но и требует, чтобы его безумие было признано обязательным для всего мира. Когда вам говорят: «Вы обязаны прыгнуть с крыши!», ответ «идите лесом!» не просто не нуждается в обосновании – он сам собой разумеется. 

    Другие материалы автора

    История говорит о том, что люди, увы, склонны массово сходить с ума. Волны разрушительных идеологий могут накрывать целые страны. Евгеника, социал-дарвинизм, коммунизм (наш, маоистский и другие варианты), нынешний трансгендерный культ. Современники объявляли эти идеологии ясной, как день, истиной, которой могут противиться только «троглодиты»; потомки – мрачным и разрушительным безумием. Естественный консерватизм – это когда вы не бежите, задрав штаны, за комсомолом. Вы помните о том, что это далеко не первый пробегающий мимо вас комсомол, и все они убежали куда-то совсем не туда, куда собирались.

    Конечно, огромные усилия – и политические, и финансовые, и пропагандистские – будут предприниматься, чтобы покорить Россию этому глобальному тоталитаризму. Но мы – вместе со здравомыслящими людьми во всем мире – будем держаться наших ценностей. Веры, семьи, Родины. В конце концов, мы не обязаны прыгать с крыши. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •