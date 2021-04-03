Киев запугивает Донбасс от безысходности

В Донбассе началось новое военное обострение. Оно последовало сразу за разговором президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Однако что сыграло ключевую роль в эскалации конфликта – поддержка со стороны США или тупик в процессе мирного урегулирования и смогут ли стороны вернуться за стол переговоров?

Накануне украинские силовики в нарушение договоренностей о перемирии и Минских соглашений открыли огонь по территории Донбасса. В результате одной из атак БПЛА погиб ребенок и получила ранения женщина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР) – Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское. Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР), обстреляв Донецк, села Спартак, Яковлевка и поселок Старомихайловка. Для обстрелов украинская армия применяла миномет калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), ручной противотанковый гранатомет. Всего было использовано 59 единиц боеприпасов.

Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы «сконцентрировала огромные военные силы» на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

После этого, в четверг, министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин провели беседу, по итогам которой Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В минобороны Украины также сообщили, что руководители ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца.

Однако непосредственно обострению в регионе предшествовал состоявшийся в пятницу вечером первый телефонный разговор между американским и украинским лидерами Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским. Они обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной.

Этого звонка, по словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, «в Киеве долго ждали и очень огорчались, что он не произошел раньше. Ощущение поддержки со стороны Байдена придает Киеву дополнительную уверенность в своих силах и стимулирует ее на более решительные действия».

Также политолог обратил внимание на то, что недавняя встреча лидеров России, Франции и Германии прошла не в традиционном нормандском формате, а без участия президента Украины Владимира Зеленского. «Поэтому основания для обиды у Зеленского могли быть, и это могло вызвать реакцию отторжения и еще больше укрепить Киев в представлении, что настоящие друзья Украины и силы, на которые она может опереться, находятся в Вашингтоне, а не в Европе», – полагает эксперт.

«Для США же это обострение было бы выгодно с точки зрения борьбы против «Северного потока – 2», но лишь в случае, если бы оно ограничилось только этим регионом

и не привело к военно–политическому осложнению для Украины», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Но если это и повлияло на эскалацию ситуации на Донбассе, то скорее, как повод, а не как причина», – убежден Кортунов. – Причина же обострения кроется в отсутствии прогресса в переговорном процессе и ослаблении позиции Зеленского в целом. Он теряет поддержку и становится заложником правых националистических сил со всеми вытекающими отсюда последствиями».

«Дело в том, что если политический процесс буксует, то в обеих сторонах активизируются силы, которые считают, что вопрос должен быть решен военными средствами, а не политическими, – поясняет собеседник. – Также негативную роль сыграло прошлогоднее обострение конфликта в Нагорном Карабахе, поскольку как раз оно показало, что Азербайджан военной силой добился того, чего не мог добиться в течение 30 лет переговорного процесса. А Киев, так же как и Баку, тесно сотрудничает с Анкарой в военно–технической сфере».

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Руслан Бортник согласен с тем, что в отсутствии эффективного политического урегулирования стороны начинают «играть мускулами». «Пример Нагорного Карабаха показателен, но надо учесть, но сначала Азербайджан получил значительное технологическое преимущество над противником благодаря десятилетиям военных закупок. Сегодня Украина не владеет такого рода преимуществами на Донбассе», – отметил политолог.

«Все эти силовые демонстрации со стороны руководства Украины – инструмент политического давления, – считает Кортунов. – Украину с Россией трудно сравнить по военному потенциалу.

В случае настоящего конфликта последствия для Украины будут крайне тяжелыми, потому что воевать ей придется в одиночку».

Что бы ни говорил Байден, Украина не является членом НАТО, поэтому на помощь ей не придут и воевать с Москвой не станут, убежден эксперт. «Безусловно, – добавил он, – будут последствия в виде санкций и нового уровня напряженности, но Украину не спасут ее западные партнеры».

Эскалацией положения на Донбассе Киев сигнализирует о том, что он хотел бы добиться ревизии Минских соглашений, полагает Кортунов. «Там есть много вещей, которые не устраивают официальный Киев, и они невыполнимы на украинской стороне», – отметил эксперт.

Бортник добавил, что с украинской стороны нет подготовки к полномасштабному конфликту. «Есть общий фон для осыпания перемирия и развития конфликта, но «рубикон», некую красную финальную черту стороны не перешли и в любой момент могут вернуться за стол переговоров», – отметил он.

«Однако каждое новое обострение меняет положение сторон за этим столом и то, о чем именно они говорят. Данное обострение в том числе играет роль инструмента возвращения сторон к мирным переговорам», – заключил эксперт.