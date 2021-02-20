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20 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:20  |  vz.ru
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Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Зеленский лишает голоса Юго-Восток Украины

Виктор Медведчук (слева) очень тесно работал с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой Зураб Джавахадзе/ТАСС
Наиболее пророссийский политик Украины, лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук стал жертвой санкций, введенных против него высшим руководством страны. Медведчуку много лет удавалось избегать подобных репрессий и находить общий язык даже с Порошенко, но он не смог договориться с Зеленским. Что все это означает для Медведчука и избирателей Украины? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
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    Зеленский лишает голоса Юго-Восток Украины

    Виктор Медведчук (слева) очень тесно работал с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой    20 февраля 2021, 09:20
    Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Наиболее пророссийский политик Украины, лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук стал жертвой санкций, введенных против него высшим руководством страны. Медведчуку много лет удавалось избегать подобных репрессий и находить общий язык даже с Порошенко, но он не смог договориться с Зеленским. Что все это означает для Медведчука и избирателей Украины?

    Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против восьми граждан Украины. В их числе Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Против первого – за то, что он является лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (а также, видимо, в ответ на процедуру импичмента, инициированную этой партией). Против Марченко – за то, что она является его супругой.

    Секретарь СНБО Алексей Данилов сразу же после заседания разъяснил, что санкции распространяются на всё имущество Виктора Медведчука. «Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 258 [Уголовного кодекса Украины] – финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к Марченко, Медведчуку и всем перечисленным лицам применены санкции». 

    Что за санкции?

    По сути – это репрессивный механизм против юридических и физических лиц, а также иностранных граждан. Данилов сослался на расследование СБУ, но это скорее дежурное объяснение. Закон «О санкциях», принятый с подачи фракции Петра Порошенко в Верховной раде еще в августе 2014 года, дает право задействовать этот механизм коллегиальным решением СНБО. После чего санкции оформляются указом президента и в течение 48 часов утверждаются ВР Украины. Теоретически ввести их можно в отношении кого угодно. Однако на деле обычно закон направлен на граждан РФ, российских компаний либо против украинских юридических лиц, которые действующая украинская власть подозревает в сотрудничестве с РФ. 

    Всего в законе предусмотрено 24 вида санкций: имущество нельзя продать или передать в управление, счетами невозможно пользоваться, транспортные средства – использовать. Капитал нельзя вывести за пределы Украины, лицензии аннулируются, получать новые запрещается. Нельзя участвовать в процессах приватизации и т. п. Бизнес (а обычно это бизнес) оказывается в ловушке. Суд тоже не поможет, поскольку в тексте закона речь идет о создании «...реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности...». Под это определение можно подвести почти все что угодно.

    За что?

    На этот вопрос ответить сложнее, поскольку придется одновременно говорить о разном. Начнем с того, что сам вопрос применения санкций в отношении граждан Украины до сих пор не урегулирован и оспаривается украинскими юристами и политиками. «Закон Украины, конституция Украины запрещают использование санкций против граждан Украины. Я не открою тайну, Медведчук, к сожалению или к счастью, является гражданином Украины. Если бы он был гражданином России или другой страны, были бы немедленно применены санкции, в том числе мы синхронизируем их с нашими американскими партнерами», – прокомментировал вопрос Петр Порошенко в эфире телеканала «UA: Первый» несколькими неделями ранее. 

    Впрочем, сам же Порошенко и стал создателем реальности, в которой можно игнорировать и законы Украины и даже ее конституцию. В частности, в СНБО и в офисе президента прячутся за формулировку ст. 3 закона «О санкциях», где говорится, что «...причинами для применения санкций являются действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов...». В число других субъектов они как раз и включают граждан Украины.

    Во-вторых, Виктор Медведчук уже не первый. Еще в начале февраля СНБО аналогичным образом ввел санкции в отношении народного депутата Украины Тараса Козака (фракция ОПЗЖ) и его компаний. Следствием этого стало прекращение ТВ-вещания телеканалов «112», ZiK, NewsOne, владельцем которых значился Тарас Козак. 

    Однако многие считали Козака лишь номинальным владельцем телеканалов, утверждая, что их реальным собственником является Виктор Медведчук. Собственно, в том числе об этом после фактического закрытия телеканалов постоянно говорил тот же Петр Порошенко, которого эта ситуация поставила в положение оправдывающегося. «Почему ты сам не закрыл эти каналы и не ввел санкции против Медведчука?» – на этот вопрос в разных вариациях предшественник Зеленского отвечает едва ли не каждый день.

    Как видим, действия СНБО Украины, за которым маячит тень Владимира Зеленского, создали парадоксальную ситуацию: в ней даже Петр Порошенко выглядит поборником законности и прав человека. И именно в отношении Зеленского инициировала процесс импичмента фракция ОПЗЖ еще 4 февраля, явно считая его персонально виновным в преследовании своего депутата. А новое решение СНБО эти подозрения только подтверждает.

    Почему именно Зеленский?

    Разделение ответственности за жесткие решения с СНБО неоднократно применялось президентами Украины. В том числе и Петром Порошенко. Похожим образом в конце ноября 2018 года он вводил военное положение на Украине после неудачной попытки украинских военных катеров войти в акваторию Азовского моря (суда были задержаны, а их экипаж арестован). 

    Однако с тех пор многое изменилось. Вот как описывали изданию «Украинская правда» заседание СНБО, следствием которого стало закрытие трех телеканалов, источники в самом Нацсовете: «...Как такового заседания СНБО не было и его давно не проводят: людям обычно дают документы, просят ознакомиться и расписаться. 2 февраля в 17:30 членам СНБО позвонили из офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж. Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались. По словам одного из членов Совбеза, «это был письменный опрос», обсуждения не было. Никто не объявлял и не акцентировал внимания на том, что вводятся санкции против каналов Медведчука». 

    То есть де-юре это коллегиальное решение совета, куда, кроме президента, входят главы правительства и парламента, министры обороны, юстиции, внутренних дел, иностранных дел, глава СБУ и прочие высшие чиновники. Де-факто офис президента попросту собирает их подписи под уже готовым решением и оформляет в президентский указ. А значит, санкции против главы парламентской фракции и лидера второй по популярности партии в стране ввел Владимир Зеленский лично.

    Суть конфликта двух политиков

    Виктор Медведчук не новичок в украинской политике. Достаточно сказать, что в начале 2000-х он был главой администрации президента Леонида Кучмы, а до этого занимал пост спикера ВР. С тех пор он считается «серым кардиналом»: с любым из президентов, пришедших уже после Кучмы, Медведчук так или иначе пересекался еще как глава администрации Кучмы. И мог найти общий язык. Даже с Порошенко, для которого Медведчук или иной лидер условно пророссийской ОПЗЖ был бы удобным спарринг-партнером во втором туре, поскольку выйти во второй тур такой партнер мог, а победить в нем – нет.

    В общих чертах схему еще в 2018 году описывал обозреватель hromadske.ua Максим Каменев: «...единственный оппонент, которого Порошенко может победить во втором туре – Юрий Бойко или условно пророссийский кандидат. И поэтому Порошенко в определенной степени выгодно, чтобы во втором туре он оказался с пророссийским кандидатом. И тогда, конечно, часть избирателей, которые не поддерживают президента, окажутся в ситуации, когда нужно будет выбирать среди двух зол. И они, скорее всего, проголосуют за действующего президента, чем за открыто пророссийского кандидата». Тогда же украинские журналисты неоднократно фиксировали встречи Виктора Медведчука и Петра Порошенко. 

    К тому же для Порошенко Медведчук был удобен как непубличный посредник в контактах с руководством РФ, а также ДНР и ЛНР. В частности, он был участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Взамен ОПЗЖ получила возможность представлять интересы избирателей Юго-Востока в ВР. Вернее, той их части, что не приняли и не смирились с государственным переворотом 2014 года.

    Сейчас уже очевидно, что существовать в таком же качестве при Зеленском у Виктора Медведчука не получилось. Первым звоночком, видимо, следует считать его отстранение от участия в ТКГ летом 2019 года, а также отказ от сотрудничества с ним и в неформальном статусе (январь 2021-го).

    Кроме того, политик успел сильно попортить кровь Зеленскому в 2020 году, попытавшись выступить посредником в получении Украиной вакцины «Спутник V» и вызвав резкий ответ Зеленского: «...не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами». В дальнейшем в интервью западным СМИ Зеленский открыто признавал, что ему всё сложнее находить ответ на вопрос, почему Украина отказывается от российской вакцины. Видимо, падение своего рейтинга в конце 2020-го – начале 2021 года он связывает в том числе с откровенным провалом в этом направлении: вакцины от коронавируса на Украине до сих пор нет.

    Кроме того, закрытые ранее телеканалы активно подхватили тему повышения стоимости коммунальных услуг в начале 2021 года, что также снизило рейтинги Зеленского и его партии, одновременно подняв популярность ОПЗЖ.

    Но всё это причины внутренние. Того же Порошенко закрытые каналы критиковали не меньше, чем Зеленского. Не исключено, что и проигрыш нынешнему президенту в какой-то степени их заслуга. Однако такой неприкрытой войны в украинской политике прежде не случалось: «Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, цель санкций – выдавить Медведчука из страны, вынудить его уехать: «Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача». 

    То есть ключевая цель даже не сам Медведчук, а лояльно настроенные к России граждане, которых он так или иначе представляет. Сначала Зеленский зачистил информационное пространство, выбросив из него большую часть СМИ, дававших альтернативный взгляд на украинскую политику. Теперь, вероятно, хочет лишить Юго-Восток единого политического представительства в ВР, а также постепенно выдавить ОПЗЖ из местных советов. Разделяй и властвуй – ничего нового.


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