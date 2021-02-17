В поисках изменников Родины Зеленский теряет электорат

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17 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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Японцы отказываются от мифов о Курилах

После 2006 года, когда была сделана эта фотография, страсти несколько улеглись REUTERS/Yuriko Nakao
Японские журналисты начали что-то подозревать. Проанализировав последние высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, они пришли к выводу, что Россия никогда не расстанется с островами. Это может стать началом конца для мифа об «исконных японских землях», который придумали в США с целью поддерживать конфликт между Москвой и Токио.  Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
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Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
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Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
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США заморозило

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    В поисках изменников Родины Зеленский теряет электорат

    В условиях падения рейтинга Зеленский начал борьбу не только с оппозиционными телеканалами, но и с блогерами    17 февраля 2021, 17:45
    Фото: Toms Kalnins/АР/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    После закрытия трех оппозиционных телеканалов президент Украины Владимир Зеленский через СБУ обвинил в госизмене популярного оппозиционного блогера и политика Анатолия Шария. А ведь Шарий в свое время фактически помог Зеленскому победить Порошенко. С чем же связаны подобные действия украинского президента?

    Накануне стало известно о том, что блогера Анатолия Шария и лидера одноименной партии обвинили в госизмене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

    Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины».

    По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС.

    Что касается самой Партии Шария, то в октябре 2020 года она приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9% и, по прогнозу экспертов, может неплохо себя проявить на следующих выборах в украинский парламент.

    Сам Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и счел происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства».

    «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией», – сказал Шарий. Он напомнил, что ранее Зеленский обещал «посадить совсем других людей», имея в виду экс-президента Украины Петра Порошенко. «Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды, – сыронизировал Шарий. – Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле».

    По мнению экспертов, на фоне резкого падения рейтингов Зеленский начал «зачистку» тех сил, которые ранее помогли ему победить Порошенко на выборах. Это касается не только политиков, критикующих президента за невыполненные обещания, но и расправы над оппозиционными СМИ.

    «Зеленский панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.

    Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать абсурдные решения. «Например, он обвинил Шария в измене родине – но ведь это стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник.

    Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время».

    «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – добавил Погребинский.

    В то же время украинский политолог Андрей Золотарев напомнил о «типичности ситуации», когда «человек с адекватными взглядами занимает пост президента и начинает трансформироваться в правого националиста». «Вспомним, как Леонид Кучма победил на выборах в 1994 году, опираясь на электорат левобережья Днепра, но к концу первой каденции сместился на правый берег, переизбравшись на пост президента в 1999 году благодаря поддержке центра и запада страны. Такая участь не миновала даже Януковича, просто в его случае дело не дошло до выборов», – рассказал собеседник.

    Золотарев отметил, что после закрытия каналов Медведчука Зеленскому стоило бы повышать ставки, а не спускаться до уровня борьбы с блогерами. «Для Шария это, наоборот, великолепная реклама: его не могут посадить в тюрьму, но о нем постоянно говорят в прессе, поднимают ему рейтинг. Конечно, его партии будут мешать вести свою деятельность, создавать многочисленные препятствия, но эта тема перебивает весь негатив, который идет даже от высоких тарифов на газ или сорванной вакцинации. Получается, что на Украине он стал темой номер один», – констатировал политолог.

    «Одновременно с этим у населения страны окончательно теряется и без того минимальное доверие к Службе безопасности Украины. Арест однофамильца Шария – это настоящая подстава для Зеленского со стороны тех, кто затеял всю эту многоходовочку. В итоге электорат, который поддержал его в 2019 году, от Зеленского ушел, а новый избиратель, голосующий за партию Порошенко, так и не придет. У такого электората слишком силен негативный стереотип в отношении Зеленского, который очень непросто поменять.

    Если уж хотели сместиться вправо, то не стоило это делать так резко и грубо, стоило идти более тонким путем. В этом и заключается основная ошибка Зеленского», – резюмировал Золотарев.

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