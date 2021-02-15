Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором», – передает сообщение института УНИАН.

Порошенко оказался на втором месте, лидера партии «Европейская солидарность» поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. Третье место в рейтинге заняла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%.

Далее следуют сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%).

Опрос проводился 5-7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине в 2019 году Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов.

Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38% напротив доверяют.