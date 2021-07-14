Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

Политика Украины подверглась новому потрясению: подал в отставку едва ли не самый влиятельный человек страны, министр внутренних дел Арсен Аваков. Каким образом Аваков заработал свою исключительную репутацию, с чем связано его внезапное решение об отставке и какими будут ее последствия, в том числе для Зеленского?

В украинской политике уже давненько не говорили: «Вот, ушла эпоха». Эта фраза даже для 2019 года не годится: за два года даже самые недоверчивые могли убедиться, что одного Порошенко сменил другой (и еще большой вопрос, кто из них хуже).

И вот как-то внезапно эпоха действительно ушла: министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вслед за Аваковым также могут «уйти» министра обороны и министра юстиции, что практически полностью перезагрузит силовой блок правительства Украины. Но все это – в десятую очередь после персоны Авакова.

Больше чем министр

Политическая какрьера Арсена Авакова началась задолго до Евромайдана. Еще по итогам «оранжевой революции» он стал главой Харьковской ОГА, депутатом Харьковского областного совета, а затем и народным депутатом Украины (2012). Однако настоящим взлетом для него стал Евромайдан. Аваков был одним из тех, кто организовывал и оплачивал инфраструктуру и быт палаточного лагеря на Майдане. В этом смысле можно сказать, что Аваков повторил путь Юрия Луценко, который в 2004 году был одним из комендантов палаточного городка и после переворота получил пост главы МВД.

Но Аваков не просто подвозил на Майдан бутерброды и шины. В качестве харьковского политика он долгое время прикармливал тамошних и не только тамошних националистов, что очень упрочило его позиции во время Майдана, а также после него. В итоге сотни Майдана стали добробатами, а большая часть добробатов в 2014–2015 годах влились в структуру новосозданной Нацгвардии, попавшей под крыло МВД. Причем контроль над НГУ он сохранил и при Зеленском.

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Наконец, любая из украинских националистических структур имеет негласную «крышу»: есть националисты «конторские» (курируются СБУ), есть – «ментовские» (курируются МВД). Без этих подробностей сложно понять, как так получилось, что Аваков был главой МВД до Порошенко, при Порошенко, а затем и при Зеленском. Эдакий украинский Микоян: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича.

Таким образом, Аваков не просто министр и гораздо больше, чем министр. Это центр силы, который в некоторых вопросах мог оппонировать Петру Порошенко, а затем и Зеленскому. Сейчас уже мало кто помнит, как летом 2019 года, во время формирования первого правительства Зеленского, Аваков оставил за собой право лично подбирать своих заместителей.

А попытки отправить его в отставку с грохотом проваливались в 2017 году, а затем и в 2020-м. После чего Зеленский вынужден был признавать: лучшей кандидатуры на этот пост у него нет.

И вдруг Аваков уходит сам.

Отставка пошла не по плану

Слухи о скорой отставке «вечного» главы МВД появились примерно месяц назад. «...Президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять», – комментировали вопрос в партии «Слуга народа» в середине июня. Однако тогда возможную отставку прогнозировали на сентябрь (начало работы новой сессии Верховной Рады (ВР)). А значит на добровольный уход главы МВД никто не рассчитывал. По слухам, рассматривались два варианта: очередная попытка убрать Авакова голосованием ВР либо через отставку всего правительства.

Однако эти комментарии не были общим мнением президентской фракции. Похоже, что отставку был готов инициировать ОП, а лояльная ему часть президентской фракции была согласна такое решение поддержать. Тогда как спикер ВР Дмитрий Разумков (тоже выходец из «Слуги народа») в конце июня хвалил министра за эффективность и утверждал, что предложений о его отставке в аппарат ВР не поступало.

Но как вы спелись

Остановимся на этом моменте отдельно. Один из журналистов издания «Страна.ua» в своем материале отмечает общность позиций Авакова и Разумкова по некоторым чувствительным для Зеленского и ОП вопросам. В частности – по санкциям в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса: «Разумков даже подтрунивал над участниками заседания (СНБО – прим. ВЗГЛЯД), задавая вопросы вроде «Я правильно понимаю, что мы сейчас принимаем решение против граждан Украины?», приводит он свидетельство своего источника. В итоге оба политика не голосовали за санкции, получив затем ушат помоев в виде критики от подконтрольных ОП ЛОМов, медиа, телеграм-каналов.

Почему вдруг важным оказывается голосование по санкциям в отношении этих бизнесменов? Дело в том, что США еще со времен Евромайдана пытается добиться экстрадиции Фирташа. Санкции против него однозначно вводились СНБО по указке из Вашингтона. А значит, Аваков и Разумков выступили не столько против Зеленского, сколько против его кукловодов.

Кент и «соросята»

Тут самое время вспомнить еще одно обстоятельство. Прошлогодняя попытка отставки Авакова была единогласно поддержана пулом т. н. соросят – открытых агентов влияния США на Украине. В этой группе можно встретить политиков, чиновников, журналистов и руководителей СМИ, а также пока пробившихся к корыту активистов. Некоторое время назад один из «соросят» даже возглавлял правительство Украины (Алексей Гончарук). Ну а многолетним куратором всей этой пестрой братии был экс-посол США на Украине Джордж Кент (на фото – с подшефными в 2018 году).

Да, тот самый Кент, что 12 июля встречался с Арсеном Аваковым. И именно с этой встречей многие связывают внезапное желание Авакова оставить пост министра внутренних дел.

Что дальше?

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в «Фейсбуке» приводит две версии случившегося. Согласно первой, встреча старого-нового посла США именно с Аваковым переполнила чашу терпения Зеленского. Согласно второй, Авакова «попросил» сам Кент. Учитывая недавнюю фронду Авакова во время голосования по санкциям Фирташу, именно вторая версия выглядит более реально. Тем более что за последние годы мы видели достаточно примеров несамостоятельности украинских политиков и государственной власти в целом. На этом фоне Зеленский, прогоняющий Авакова за встречу с Кентом (раньше самого Зеленского), – смешная фантастика.

С другой стороны, эти версии не противоречат друг другу. И у Зеленского, и у американцев, что называется, накопились вопросы к главе МВД. По крайней мере в руководстве фракции СН настаивают на первичности роли президента в отставке.

Впрочем, последствия в данном случае занимательнее причин. Во-первых, сразу же и в самых разных формах Авакова «выдвинули» кандидатом в президенты. На очередные либо досрочные выборы. Причем одним из тех, кто озвучил это, стал представитель ОПЗЖ Илья Кива (семь лет назад Кива не имел никакого отношения к ОПЗЖ, зато возглавлял один из «аваковских батальонов»). Тем более что на 31 октября назначены выборы мэра Харькова, что может стать для Авакова отличным трамплином к посту президента. Девять лет назад он чуть было не занял этот пост: второе место с отрывом в доли процентов от покойного Геннадия Кернеса. А это многое значит, учитывая тогдашнюю популярность Кернеса у харьковчан.

Стать во главе Харькова Авакову поможет еще и то, что он из уходящего поколения украинских политиков. Фигура, имеющая собственный вес. Собственно, даже из министров его пришлось выпихивать не номинальному, а фактическому главе Украины.

Для сравнения: преемник Авакова на посту министра уже известен: Денис Монастырский. Юрист, активист, депутат СН, председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. В общем, статусное ничто. Лояльный, управляемый, мистеру Кенту не придется тратить время, чтобы привести его в чувство.

Впрочем, явно озвученная Кентом просьба не означает, что Авакову вручили «черную метку». Человек не на своем месте и явно там засиделся. Но и Зеленскому смену нужно готовить, не одного же проворовавшегося Порошенко держать в прикупе. Поэтому вряд ли мы наблюдаем закат политической карьеры этой яркой личности. К большому сожалению.