Куратор «убийства Бабченко» от СБУ стал опасным свидетелем

Бывший сотрудник СБУ Дмитрий Пономаренко, он же «Дитрих», подозревается в вымогательстве и похищениях людей. Первым обвинил его в преступной деятельности украинский бизнесмен, юрист и продюсер Игорь Мизрах. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о конфликте с Пономаренко и об «убийстве Бабченко», за инсценировку которого отвечал «Дитрих».

В мае 2018 года украинские спецслужбы разыграли спектакль. Было объявлено, что переехавший из России на Украину журналист Аркадий Бабченко убит. Но потом Бабченко «воскрес», а президент Петр Порошенко назвал произошедшее «спецоперацией», разоблачавшей кремлевских киллеров.

Версия Киева выглядела следующим образом. Заказчиком преступления выступил Вячеслав Пивоварник, украинский гражданин, проживавший в России. Якобы он руководил «секретным фондом» по ликвидации врагов Москвы, вышел на владельца украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, передал тому деньги и список людей, которых нужно срочно убить. Первым в списке был Бабченко.

Герман нашел ветерана АТО Алексея Цымбалюка. Цымбалюк должен был застрелить Бабченко, но сдался СБУ, которая разыграла дальнейшее представление.

Это версия с самого начала вызывала массу вопросов. Газета ВЗГЛЯД занималась собственным расследованием и поговорила с Вячеславом Пивоварником. Тот называл себя «бывшим агентом СБУ в России». По его словам, идея «убийства» родилась в СБУ в преддверии выборов, а крайними ее руководители в итоге сделали собственных агентов.

Пивоварник утверждал, что за согласие взять вину на себя ему обещали «большой приз» и «хорошую жизнь», но он отказался и сбежал в Европу.

Также ВЗГЛЯД опубликовал первое и единственное интервью с Борисом Германом, когда он вышел на свободу через полтора года тюрьмы (его выпустили досрочно, осудив на 4,5 года за организацию покушения на убийство). Герман рассказал, что оговорил себя – расправой угрожали ему самому и его семье. С другой стороны, за признание вины ему пообещали аномально небольшой срок – так в итоге и вышло.

За несколько дней до освобождения Германа выяснилось, что Бабченко покинул Украину и уехал в Израиль. Забавно, что Герман из-за опасений за свою жизнь тоже уехал в Израиль и даже предлагал Бабченко выпить пива и сделать селфи.

Именно Герман первым заявил, что от СБУ операцию с «убийством» Бабченко курировал Дмитрий Пономаренко с позывным «Дитрих». Впоследствии связь Пономаренко со Службой безопасности Украины подтвердили бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, боевик батальона «Айдар» Александр Корниевский с позывным «Кулибин» и ряд украинских изданий.

Газете ВЗГЛЯД удалось узнать подробности биографии «Дитриха». Он был командирован СБУ на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Возглавлял «Укрспецторг» и «Прогресс». В распоряжении редакции имеется жалоба «Прогресса» на Пономаренко по поводу вывода денег в офшоры. Через других бизнесменов-оружейников он познакомился с Германом.

Сейчас против Пономаренко возбуждено уголовное дело – его подозревают в руководстве бандой из двух десятков вымогателей. При этом действовал он якобы под крышей СБУ и бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Матиос был уволен в сентябре 2019 года. Минувшей осенью из прокуратуры ушли его ставленники – остатки влияния оказались потеряны. Другой доброжелатель Пономаренко – бывший глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров – покинул службу в апреле 2020 года и тоже был отстранен от «рычагов управления». Собеседники газеты ВЗГЛЯД связывают возбуждение дела против «Дитриха» с утратой влияния у его покровителей.

На эту тему

Первым, кто вступил в открытый конфликт с Пономаренко, стал бизнесмен, юрист, издатель и продюсер Игорь Мизрах, руководитель продюсерского центра MIZRAKH PRODUCTIO.

Мизрах известен, в частности, тем, что организовывал проекты на Украине для Марии Максаковой – бывшей солистки Мариинского театра, бывшего депутата Госдумы и вдовы Дениса Вороненкова, тоже бывшего депутата, который в России подозревался в хищениях, а в Киеве был убит. Мизрах не только продюсировал Максакову, но даже записал совместно с ней песню.

В сентябре 2020 года Пономаренко при свидетелях напал на Мизраха в одном из киевских ресторанов. Тот в ответ подал заявление в полицию. Мизрах утверждает, что знаком с делом о вымогательствах со стороны «Дитриха» через «свои источники в полиции», и согласился рассказать об этом газете ВЗГЛЯД, чтобы «дело не замяли, а это возможно». Мы публикуем запись разговора с Мизрахом с некоторыми изъятиями. Полная запись есть в распоряжении редакции.

Игорь Мизрах (фото: из личного архива)

ВЗГЛЯД: Что сейчас инкриминируют Дмитрию Пономаренко?

Игорь Мизрах: Есть один адвокат, к которому Пономаренко пришел с чеченцами. Они вымогали 800 тысяч долларов. В Одессе они похитили еще одного человека и вымогали 200 тысяч долларов. И похожих дел было много. Возьмите того же депутата Шепелева (Александр Шепелев, бывший депутат Верховной рады от «Блока Юлии Тимошенко», осужден в августе 2020 года на семь лет за хищения и попытку побега из страны в момент нахождения под арестом – прим. ВЗГЛЯД). Кто там был подставной «торпедой»? Пономаренко! Это преступники, они отжимали у людей имущество, дома, бизнес. И они хотели мой бизнес так отжать. Прямо говорили – перепиши все на нас. Действовали под крышей военной прокуратуры и СБУ, а Пономаренко там был главной основной «торпедой».

ВЗГЛЯД: Кто и когда его задержал?

И. М.: Его задержало Управление стратегических расследований города Киева Национальной полиции Украины. По четырем статьям. Это вымогательство, это рэкет, это угроза жизни и лишение свободы людей насильственным методом. Задержана была банда в количестве 25 человек. Задержаны они были 9 декабря, всем дали два месяца без права залога. Это транснациональная группировка, в которую входили и представители чеченских, кавказских национальностей. Пономаренко был одним из лидеров этой банды. Пять эпизодов за ним точно зафиксированы.

ВЗГЛЯД: Сейчас он арестован?

И. М.: Понимая, что он у нас «великий спецагент» (вспомним «дело Бабченко»), его пытаются вытянуть. Полиция к этому отношения не имеет. Наоборот, они эту банду пытаются закрыть, они за ней охотились целый год. А спецслужбы в виде СБУ пытались вытащить Пономаренко и вытащили в Апелляционном суде. 20 января его выпустили под круглосуточный домашний арест, одного из всей банды.

Когда Пономаренко выходил из зала суда, он был обмотан шарфом так, что только глаза были видны. Он же боится очень. Он многих людей подставил, ограбил, кинул, как меня в свое время пытался. Четыре охранника «Альфы» СБУ доставили его до квартиры.

ВЗГЛЯД: То есть он под домашним арестом?

И. М.: Под круглосуточным домашним арестом. При этом он спокойно его нарушает, выходит из дома и проводит встречи. Полиции во время задержания он прямо говорил, что он от СБУ и его нельзя трогать. Потом, когда полиция сделала запрос, его уволили из СБУ задним числом, 27 ноября 2020 года. Но таким образом они сами подтвердили, что ранее он был ОДР в СБУ (офицер действующего резерва, направленный на работу в гражданские ведомства или учреждения – прим. ВЗГЛЯД).

ВЗГЛЯД: Я правильно понимаю, что конкретно у вас конфликтная ситуация с Пономаренко возникла из-за Житомирского бронетанкового завода?

И. М.: Совершенно верно. Я обнаружил, что на заводе было украдено около 400 тысяч долларов. Продукция ушла, а деньги поступили на подставные фирмы Пономаренко. При этом есть решение суда, но виновными там признали не Пономаренко, а двух каких-то рядовых работяг. То есть виновным назначили не того, кто присвоил деньги, а каких-то сторонних людей. А дело формально закрыто и есть приговор. Эту информацию мы предали огласке, передали материалы в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сейчас дело находится в Государственном бюро расследований.

ВЗГЛЯД: Пономаренко напал на вас?

И. М.: Да, все верно. 10 сентября прошлого года я был в ресторане NOW в Киеве на Шелковичной улице. Он и еще несколько чеченцев открыто напали на меня. Ничего не боясь, прямо при всех. У меня была там встреча с адвокатом Ириной Малецкой. На встрече были мои партнеры. Он заходит в ресторан, переворачивает стол, начинает бить меня, применяет физическое насилие ко мне. Кричит: «Кидаем его в багажник»! Кричит: «Тебе ****** [конец]»! Простите за мой французский… У меня было сотрясение мозга первой степени. Я снял все побои. Мы вызвали полицию. Дело было возбуждено. Это первое было заявление по его банде.

ВЗГЛЯД: Как вы в принципе оцениваете деятельность Пономаренко?

И. М.: Он совершал уголовные деяния. Пусть он агент, сотрудник спецслужб, допустим. Но никто не позволяет агенту спецслужб, даже очень важному для органов, совершать преступления.

Работая в «Укроборонпроме» он занимался воровством и разграблением предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом деньги в страну не попадали, они вывозились за рубеж и делились между представителями военной прокуратуры в лице экс-прокурора Матиоса и еще ряда сотрудников и самим Пономаренко. Он совсем не бедный человек. Он владеет несколькими квартирами в центре Киева, ездит на дорогой машине, имеет недвижимость в Испании. Откуда столько денег у агента? Вопрос.

ВЗГЛЯД: Он действительно имел отношение к «делу Бабченко»?

И. М.: Имел стопроцентное отношение к этому делу! Он заявлял же первоначально, что убийство должно быть реальным. Он убийца. Он занимается серийными убийствами под крышей украинских правоохранительных органов. Потом решили, что будет инсценировка. И он использовал тогда Бориса Германа. И когда Герман отбыл свой недолгий срок, а он был очень богатый человек, у него не осталось никакого имущества. Не осталось заводов. И как вы думаете, у кого все это оказалось? У Пономаренко и его дружков. Вот и все «дело Бабченко». Это человек, которого надо судить и в России, и у нас.

ВЗГЛЯД: Вас пытались отговаривать от конфликта с ним, учитывая репутацию Пономаренко? Все-таки вы первый, кто публично пошел против него…

И. М.: У меня есть хороший знакомый – работник американского посольства в Киеве. И он говорил, что Пономаренко очень важный для многих человек. Предлагал нам помириться, хотел стать посредником. Я отказался. С провокаторами мириться не буду.

ВЗГЛЯД: Назвать фамилию этого сотрудника посольства вы можете?

И. М.: К сожалению, нет. Он не давал мне на это своего согласия.

ВЗГЛЯД: У вас есть прогноз по этому делу?

И. М.: На меня нападали, мне сжигали машину. Угрожали. Может произойти все что угодно. Он – «торпеда». Что, судья этого не знает? Знает. Его единственного судья отпускает по указке СБУ. Вменяемые статьи не предусматривают никакой альтернативной меры пресечения, кроме содержания под стражей. Но судья Апелляционного суда Киева Виктор Глиняный работает на СБУ!

Его когда-то прихватили на взятке, и теперь он им выносит все, что необходимо (в 2017 году Виктор Глиняный оказался в центре скандала: выяснилось, что он является владельцем семи квартир и четырех домов, а также рекордсменом среди судей по числу жалоб – прим. ВЗГЛЯД). Сначала дело по электронному распределению попало на другого судью. Там был договор, тот судья написал отвод. «Крутили рулетку» пока дело не попало на нужного им судью.

И самое интересное. Пономаренко, как свидетель, очень опасный. Может заговорить в любой момент и всех «слить». Поэтому его вытащили.

***

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД связался с адвокатом Дмитрия Пономаренко Сираном Бекировым. Тот сказал, что ему надо «проконсультироваться» и попросил перезвонить через полчаса. Во время второго разговора он сказал, что не будет обсуждать дело своего подзащитного. «Позиция моего клиента и моя состоят в том, чтобы никаких комментариев не давать и с журналистами не общаться», – заявил Бекиров.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД также позвонил и написал в различных мессенджерах самому Пономаренко. Сообщения были прочитаны, но ответа не последовало. Во время звонков на номер Пономаренко сперва шли длинные гудки, потом номер оказался заблокирован.